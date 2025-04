Die CAC Engineering GmbH ist ein international führendes Anlagenbauunternehmen in den Bereichen Prozess- und Chemietechnik. In den Bereichen Chloralkali, Power-to-X, Kohlenwasserstoffe und chemische Lösungen bietet CAC das gesamte Spektrum an Ingenieur- und Anlagenbauleistungen an. Mit 350 Mitarbeitern, davon 300 am Hauptsitz in Chemnitz, hat CAC in 60 Jahren weltweit über 500 Industrieanlagen errichtet.