Nachdem BS Brodnica die Lösungen mehrerer führender KI-Anbieter geprüft hatte, beauftragte die Bank das Unternehmen TUATARA mit der Bereitstellung seines neuen virtuellen Assistenten. Die Lösung basiert auf IBM watsonx Assistant und baut auf einer marktführenden KI-Plattform auf, die außergewöhnliche Customer Experiences bietet.

„Wir haben uns nicht nur wegen der umfangreichen Expertise bei der Entwicklung virtueller Assistenten für die Finanzbranche für TUATARA entschieden, sondern auch, weil das Team des Unternehmens einen ganzheitlichen Ansatz in unser Projekt einbrachte“, erinnert sich Głowacki. „TUATARA hat eng mit uns zusammengearbeitet, um unsere geschäftlichen sowie unsere technologischen Ziele zu verstehen. Die Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die sie in den ersten Phasen des Projekts an den Tag legten, gaben uns die Gewissheit, dass wir die richtige Wahl getroffen hatten.“

In enger Zusammenarbeit mit BS Brodnica begannen KI-Experten von TUATARA mit der Entwicklung des neuen virtuellen Assistenten. Dafür wurde die speziell entwickelte Lösung Actionbot (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) verwendet. Actionbot kombiniert die hochmoderne IBM watsonx Assistant-Technologie mit Multi-Channel-Automatisierung und -Integration, die von TUATARA entwickelt wurden, sodass die virtuellen Assistenten nahtlos in die bestehenden Kundenservice-Workflows eingebunden werden können.

„TUATARA arbeitete mit uns zusammen, um unseren neuen virtuellen Assistenten namens Piotr vollständig in die Wissensbasis der Bank zu integrieren“, erklärt Głowacki. „Dank dieser Integration kann Piotr seinen Kunden genaue und aktuelle Antworten auf ihre Fragen geben. Entscheidend ist, dass der Assistent dank der leistungsstarken dialogorientierten KI von IBM erkennen kann, wann der richtige Zeitpunkt ist, um zusätzliche Services zu bewerben, was wertvolle Up- und Cross-Selling-Möglichkeiten eröffnet.“

TUATARA verfolgte bei der Entwicklung des neuen Assistenten einen agilen Ansatz, einschließlich persönlicher und Remote-Workshops, um neue Designs zu testen und zu iterieren. In der Endphase des Projekts arbeitete die Bank mit TUATARA zusammen, um Piotr mit realen Kundendaten zu schulen und seine Antworten zu testen. So sollte sichergestellt werden, dass der neue Assistent brillante Customer Experiences schaffen würde.

Głowacki kommentiert: „Innerhalb weniger Wochen hatten wir einen funktionierenden Prototyp von Piotr, der zum Testen bereit war. Weniger als drei Monate nach unserer ersten Beauftragung von TUATARA war unser neuer virtueller Assistent live und in Produktion. Der Prozess verlief sehr reibungslos.“

Heute unterstützt Piotr die Kunden von BS Brodnica bei ihren Anfragen 24 Stunden am Tag an sieben Tage die Woche. Da die Lösung auf IBM watsonx Assistant basiert, kann sie mit Kunden in einer Vielzahl europäischer Sprachen kommunizieren, so auch in Polnisch.

„Wir möchten, dass jeder unserer Kunden das Gefühl hat, dass wir ihn auf jedem Schritt seines finanziellen Weges begleiten“, sagt Głowacki. „Mit der Einführung von Piotr haben wir bewiesen, dass Genossenschaftsbanken an der Spitze der Innovation im polnischen Bankensektor stehen können.“