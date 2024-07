Durch die Migration seiner geschäftskritischen SAP ECC-Umgebung auf SAP HANA, das auf IBM Systemen läuft, konnte BRF seinen Bedarf an Datenbankspeicher reduzieren und seine Kerngeschäftsprozesse beschleunigen. Gleichzeitig wurde sichergestellt, dass die Personal- und Steuerberichterstattung den Anforderungen der neuen brasilianischen Gesetzgebung entspricht.

Mit SAP ECC powered by SAP HANA, gehostet auf IBM Power Systems, konnte BRF den Speicherbedarf seiner Datenbank erheblich senken. Everton Cardoso erklärt: „Unsere Legacy-Datenbank war mit rund 26 TB sehr groß, was die Verwaltung sehr schwierig machte. Bei der Migration mit IBM Services und SAP haben wir unsere Daten gründlich archiviert und bereinigt, so dass wir unsere Datenbank auf etwa 10 TB verkleinern konnten - eine Reduzierung um mehr als 62 Prozent.

Die kleinere SAP HANA-Datenbank von BRF reduziert nicht nur den Wartungs- und Speicherbedarf, sondern trägt auch zur Leistungssteigerung der SAP ECC-Anwendungen des Unternehmens bei.

Everton Cardoso sagt: „Seit dem Upgrade auf SAP HANA auf IBM Power Systems und IBM Storage laufen Kernfunktionen innerhalb von SAP ECC jetzt viel schneller. Früher dauerte die Erstellung von Finanzberichten in SAP Financial Information Management acht Stunden und in anderen Märkten über zwei Stunden. Mit SAP Financial Information Management auf SAP HANA und IBM Power Systems konnten wir den Zeitaufwand massiv reduzieren, auf nur acht Minuten in Brasilien und 90 Minuten in anderen Ländern – eine Reduzierung von 98 Prozent im Inland und 28 Prozent im Ausland."

BRF hat bei vielen seiner anderen Prozesse beeindruckende Leistungsverbesserungen erzielt. So laufen die Prozesse im SAP Controlling, mit denen BRF die Kosten im gesamten Unternehmen überwacht und koordiniert, mit SAP HANA auf IBM Power Systems jetzt im Schnitt 50 Prozent schneller. Gleichzeitig nehmen die Performance-Analytics-Prozesse von BRF 37 Prozent weniger Zeit in Anspruch.

Beeindruckt ist das Unternehmen auch von den Standalone-Funktionen seiner neuen IBM-Infrastruktur. Everton Cardoso: „Da wir schon so lange mit IBM zusammenarbeiten, waren wir mit der Qualität der angebotenen Hardware bereits vertraut. Wir sind mit der Zuverlässigkeit, Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit unserer IBM Power Systems Server und IBM System Storage DS8870 Arrays sehr zufrieden. Die Tatsache, dass IBM die Infrastruktur in ihrem Rechenzentrum hostet, macht die Verwaltung so einfach und kosteneffizient, dass wir nur fragen müssen, wenn wir mehr Kapazität benötigen. Und wir zahlen nur für das, was wir auch nutzen.“

In Zukunft wird BRF sein SAP Business Warehouse auf SAP HANA-Umgebung auf IBM Cloud Bare Metal Servers migrieren und erwägt, zusätzliche Funktionen in seine SAP-Anwendungen zu integrieren. Darüber hinaus plant BRF ein Upgrade seines Speichers auf IBM FlashSystem® A9000, um die Leistung weiter zu verbessern.

Everton Cardoso erklärt: „Wir verfolgen eine langfristige IT-Strategie und erwägen in diesem Zusammenhang, weitere SAP-Module hinzuzufügen und möglicherweise sogar auf SAP S/4HANA® umzusteigen. Was auch immer die Zukunft bringt, wir wissen, dass IBM Power Systems und IBM Storage gut gerüstet sind, um wachsende Workloads zu bewältigen und die Agilität aufrechtzuerhalten, die wir für die weitere globale Expansion benötigen."

Mit den auf SAP HANA basierenden SAP ECC-Anwendungen auf IBM Power Systems und IBM System Storage ist BRF auf dem besten Weg, die neuen brasilianischen Arbeitsgesetze vollständig zu erfüllen und seine Position an der Spitze der globalen Lebensmittelindustrie weiter auszubauen.

Everton Cardoso fasst zusammen: „Wir freuen uns darauf, weiterhin mit IBM zusammenzuarbeiten und unser gegenseitiges Verständnis zu vertiefen, während wir gemeinsam daran arbeiten, eine starke Grundlage für das zukünftige Wachstum von BRF zu schaffen.“