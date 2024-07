Der Wechsel von einer datenträgerbasierten Datenbank zur In-Memory-Technologie hat zu bemerkenswerten Leistungsgewinnen für Boydak Holding geführt. Eine Stichprobe von drei Berichten zeigt Geschwindigkeitssteigerungen um das 1,68-fache, 64-fache und 126,5-fache.



„Zunächst konnten wir gar nicht glauben, wie viel schneller einige SAP-Berichte mit SAP HANA liefen“, so Ramazan Yildirim. „Mit nur minimalen Änderungen sind einige Berichte, deren Erstellung früher zehn Minuten dauerte, jetzt in fünf Sekunden fertig. Für das Geschäft – und insbesondere für das Finanzteam, das viele derartiger Berichte erstellt – bedeutet dies schnellere Entscheidungen und mehr Analysen innerhalb desselben Zeitrahmens, was zur Verbesserung der Mitarbeiterproduktivität beiträgt und unsere Wettbewerbsfähigkeit stärkt.



Durch die Migration wurde zudem die Datenbankgröße um 74 Prozent reduziert – von 1,78 TB in Oracle Database auf 0,46 TB in SAP HANA. Dies trug zur Leistungssteigerung bei und gab kostbaren Plattenspeicher frei. Infolgedessen ist Boydak Holding in der Lage, geschäftskritische SAP-ERP-Daten schneller zu replizieren, sichern und wiederherstellen. Darüber hinaus kann das Unternehmen seine langfristigen Investitionen in Speichermedien reduzieren und so Geld sparen.



Darüber hinaus ebnet die Migration auf SAP HANA Boydak Holding den Weg für die zukünftige Implementierung von SAP S/4HANA. Das Unternehmen geht davon aus, dass SAP S/4HANA weitere Vorteile bringen wird, indem es die Konsolidierung vieler Geschäftsberichte ermöglicht und so die Zeit bis zum Erhalt von Erkenntnissen verkürzt.



Ramazan Yildirim fasst zusammen: „SAP HANA auf IBM Power Systems bietet eine robuste, leistungsstarke Plattform für unsere geschäftskritischen SAP-ERP-Anwendungen. Wir sind mit den Ergebnissen des Upgrades äußerst zufrieden.“