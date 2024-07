Vor der endgültigen Entscheidung nahm Bmor eine sorgfältige Bewertung der verschiedenen auf dem Markt verfügbaren Technologielösungen vor und schenkte dabei den Angeboten anderer großer Akteure wie Amazon und Google besondere Aufmerksamkeit. Einen entscheidenden Wendepunkt im Entscheidungsprozess markierte jedoch das Treffen mit SAS INFORMATICA. Dank eines detaillierten Angebots, in dem die einzigartigen Fähigkeiten und die fortschrittliche Expertise in der Entwicklung der Blockchain-Technologie hervorgehoben wurden, wurde deutlich, dass IBM in der technologischen Landschaft aufgrund seiner spezifischen Expertise und der Reife seiner Blockchain-Lösungen herausragt. Darüber hinaus ermöglichten der gute Ruf und die Zuverlässigkeit von IBM auf dem globalen Technologiemarkt die Auswahl der sichersten und zuverlässigsten Lösung und verringerten so das mit der Einführung einer neuen Technologie verbundene Risiko.

Die Informationen werden im JSON-Format an den Webservice des Partners SAS INFORMATICA übermittelt, der eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung und Verwaltung dieser Daten spielt. Sobald die Informationen eingegangen sind, ruft ihr fortschrittliches System sie ab und integriert sie effektiv in die technologische Infrastruktur.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Entwicklungsphase der Blockchain-Lösung reibungslos abgeschlossen wurde: Alle Hauptfunktionen der Blockchain, einschließlich Datenspeicherung, Sicherheit und Datenintegrität, sind in absoluter Sicherheit betriebsbereit. Der Mechanismus für Übertragung und Empfang wurde optimiert, um maximale Effizienz zu gewährleisten.