Um diese Herausforderungen in Angriff zu nehmen, hat Blue Pearl in Zusammenarbeit mit IBM® Client Engineering eine automatisierte Lösung entwickelt. Für den Proof of Concept (POC) wurden Large Language Models (LLMs) von IBM watsonx.ai® verwendet. enterprise studio für KI-Entwickler zur Analyse strukturierter und unstrukturierter Personaldaten, einschließlich Stellenbeschreibungen und Lebensläufen. Dies führte zur Entwicklung eines automatischen Generators für Stellenbeschreibungen, der in der Lage ist, hochspezifische und relevante Stellenausschreibungen zu erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse verschiedener Unternehmen zugeschnitten sind. Unter Einsatz von IBM Granite™, einem Tool für fortgeschrittene semantische Analysen, entwickelte das Team eine Job-Matching-Engine. Diese Engine gleicht die Qualifikationen von Bewerbern mit den Stellenanforderungen ab, indem sie die nuancierten Bedeutungen in unstrukturierten Daten versteht und so über das einfache Keyword-Matching hinausgeht. Das tiefgreifende semantische Verständnis, das die Engine durch die Erkennung der Relevanz verschiedener Terminologien und Qualifikationen bietet, trägt dazu bei, eine genauere Übereinstimmung zwischen Kandidaten und Stellenanforderungen zu gewährleisten.