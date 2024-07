Bestimmte Kriterien waren den Controllern der BKW bei der Erstellung der Ausschreibung besonders wichtig. Zum einen musste der Schwerpunkt der Analyselösung auf der strategischen und operativen Unterstützung des Top-Managements liegen. Das Controlling des Konzerns musste in der Lage sein, in wenigen Stunden flexible Änderungen an der Datenstruktur vorzunehmen, indem beispielsweise neue Datenquellen oder Kategorien berücksichtigt wurden. Darüber hinaus musste das neue Analysepaket verschiedene KPIs wie finanzielle, nichtfinanzielle, technische und marktspezifische Indikatoren darstellen. Monatliche Geschäftsberichte mussten spätestens am 10. Tag des Folgemonats verfügbar sein. Darüber hinaus sollte es möglich sein, organisatorische Änderungen zu simulieren und vorherige Berichte zu aktualisieren. Der Workflow und die Kommunikation mit allen am Prozess Beteiligten mussten ebenso berücksichtigt werden wie die schnelle und einfache Verbreitung der Berichte.

Die entscheidende Frage am Ende des Tages war jedoch, wer die beste Lösung für die Berichterstattung über die Services der BKW anbieten könnte, da dies immer noch mithilfe von Excel-Spreadsheets erfolgte. IBM hat mit seinem IBM Planning Analytics-Paket – einer neueren und besseren Version von IBM® Cognos TM1 – den besten Eindruck gemacht. Es war die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit der Software, die das Team letztendlich überzeugte. Die Controller können sehr schnell neue Unternehmen mit all ihren Stammdaten hinzufügen, diese neu zuordnen, verschiedene Organisationsstrukturen parallel anzeigen oder die Ansichten und Analysen an neue Anforderungen anpassen. Diese Qualitäten sind angesichts des rasanten, heterogenen Wachstums der Gruppe besonders vorteilhaft.

Die Installation von IBM Planning Analytics verlief reibungslos und konnte schnell abgeschlossen werden. Ein kleines Team aus dem Konzern-Controlling führte das Projekt parallel zu seiner täglichen Arbeit durch und wurde dabei von Experten von IBM gecoacht. Dank dieser persönlichen Betreuung lernten die Controller der BKW schnell, wie sie aus ihren Daten die für ihre Zwecke benötigten Modelle erstellen können. Sie waren sogar in der Lage, innerhalb weniger Tage eigene Berichte zu erstellen, und einige Wochen später konnten sie sogar selbst Änderungen an den Modellen oder Daten vornehmen.