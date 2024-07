„Personalisierung ist ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Der Kunde erwartet perfekte Qualität in jedem Bereich des Kundenerlebnisses – nicht nur bei den Produkten, sondern auch beim Service“, erklärt Alex Bernhardt Jr., President und Chief Executive Officer (CEO) von Bernhardt Furniture Co. Mit Blick auf die Servicequalität hat Bernhardt im Jahr 2014 in nur 10 Wochen den Kundenkontakt auf seiner größten Verkaufsveranstaltung, dem alle zwei Jahre stattfindenden High Point Market, grundlegend verändert. In Zusammenarbeit mit dem IBM jStart Emerging Technologies Team und unter Verwendung der IBM Cloud Platform as a Service (PaaS) führte das Unternehmen eine mobile Vertriebs- und Analyselösung ein, den Bernhardt Virtual Showroom, der die Effektivität des Vertriebspersonals steigerte. Gleichzeitig konnte Bernhardt die Konfiguration seiner physischen Ausstellungsräume optimieren und so den Umsatz um 20 Prozent erhöhen. Gegenüber dem vorherigen, papierbasierten Vertriebsprozess bedeutete die digitale Transformation einen großen Sprung nach vorn. Der unmittelbare Erfolg und die schnelle Akzeptanz der mobilen App führten jedoch schnell zu einer Überlastung der zugrunde liegenden Back-End-Architektur.

Als die IT-Abteilung von Bernhardt und das IBM Team die Virtual Showroom App zum ersten Mal in Betrieb nahmen, wurde sie mit einer monolithischen IT-Architektur erstellt. Eine Anwendung übernahm alle Verwaltungsfunktionen, welche die vom Verkaufspersonal genutzte Apple Mobile App unterstützen. Als die Nutzung der App zunahm, kam es zu Engpässen in den Back-End-Verwaltungsprozessen. Außerdem führte ein Problem in einem Prozess zu Problemen mit der gesamten App. „Wir brauchten Flexibilität, um schnell auf verschiedene Herausforderungen reagieren zu können“, sagt Lacey Griffith, IT-Direktorin bei Bernhardt. „Die Dinge sind schnelllebig und wir müssen sicherstellen, dass die von uns für unsere Benutzer bereitgestellten Services so schnell reagieren können, wie es das Geschäft erfordert.“ Bernhardt erkannte, dass es durch eine Änderung seines Ansatzes für die IT-Architektur eine größere Skalierbarkeit und schnellere Verbesserungen erreiche konnte – und das nicht nur für den Virtual Showroom, sondern auch für andere Geschäftsanwendungen. Dies war eine Gelegenheit, das Unternehmen für kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Betrieb und Service zu positionieren.