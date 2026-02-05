Bequeathed geht Partnerschaft mit Prolifics ein, um einen innovativen KI-basierten Service für die Erstellung von Testamenten unter Verwendung der IBM watsonx-Technologie zu entwickeln
Bequeathed hat es sich zur Aufgabe gemacht, sicherzustellen, dass jeder einen Plan für das Lebensende hat, um sein Vermächtnis zu schützen und die Menschen zu unterstützen, die er zurücklässt. Der Online-Service von Bequeathed ermöglicht es jedem, kostenlos ein einfaches Testament zu erstellen oder sich mit einem Experten in Verbindung zu setzen, um personalisierte kostenpflichtige Unterstützung zu erhalten. In Zusammenarbeit mit Wohltätigkeitsorganisationen ermutigt das Unternehmen Menschen dazu, Spenden für Zwecke zu hinterlassen, die ihnen am Herzen liegen, und hat bisher 100 Millionen Pfund an Spendenzusagen generiert.
Bequeathed hat ein Expertensystem mit einer komplexen Logik-Engine entwickelt, das darauf ausgelegt ist, die gleiche fundierte Rechtsberatung und den gleichen Schutz zu bieten, wie man sie bei einem persönlichen Besuch in einer Anwaltskanzlei erhalten würde. Bei der Erfassung der erforderlichen Informationen könnte der Fragebogen für die Nutzer jedoch langsam und repetitiv erscheinen.
„Viele Online-Anbieter von Testamenten bieten eine ansprechende Benutzererfahrung, jedoch nicht die rechtliche Beratung, die Menschen benötigen“, erklärt Jonathan Brewer, Gründer von Bequeathed. „Wir sind der Ansicht, dass es von Bedeutung ist, sicherzustellen, dass Verbraucher rechtliche Beratung erhalten, da es möglicherweise Aspekte gibt, die sie nicht berücksichtigt haben und die sich auf ihre Begünstigten auswirken können. Unsere Aufgabe war es schon immer, die Hindernisse für die Erstellung eines Testaments zu beseitigen. Wir haben erkannt, dass wir den Zugang zu diesem Service weiter verbessern müssen, ohne dabei die Komplexität unseres Systems zu beeinträchtigen.“
Gleichzeitig erkannte Bequeathed im Rahmen seiner Wachstumsstrategie die Möglichkeit, sein System zu einem Software-as-a-Service-Angebot (SaaS) für Anwaltskanzleien auszubauen.
„Wir haben in den letzten Jahren eine erhebliche Veränderung im Verbraucherverhalten beobachtet – etwa 20 % der Menschen im Vereinigten Königreich beabsichtigen nun, ihr nächstes Testament online zu erstellen“, erklärt Brewer. „Allerdings sind Anwaltskanzleien häufig sehr zurückhaltend bei der Einführung neuer Technologien. Wir wollten Rechtsanwälten dabei unterstützen, dort präsent zu sein, wo sich die Verbraucher befinden, nämlich online.“
Bequeathed wandte sich an seinen bewährten Technologiepartner Prolifics, der das ursprüngliche Online-System entwickelt und gewartet hatte, um das Transformationsprojekt zur Bereitstellung des neuen Angebots namens MyIntent zu initiieren. Prolifics, ein IBM Platinum Partner, schlug eine Lösung vor, die auf IBM watsonx.ai basiert. KI-Entwicklungsstudio. Die IBM-Lösung wurde entwickelt, um die strengen regulatorischen Anforderungen der Rechtsbranche mit integrierten Sicherheitsvorkehrungen und transparenter Technologie zu erfüllen.
„Wir verfügten bereits über ein bewährtes System, das mit Beiträgen von 50.000 registrierten Nutzern entwickelt und über einen Zeitraum von acht Jahren von Juristen geprüft worden war“, erklärt Brewer. „Es war uns wichtig, das Vertrauen in die Genauigkeit des zugrunde liegenden Entscheidungsprozesses nicht zu verlieren. IBM Watsonx gab uns die Gewissheit, dass wir die vollständige Kontrolle über das KI-Modell haben würden.“
In enger Zusammenarbeit über einen Zeitraum von drei Monaten unterstützte Prolifics Bequeathed bei der Integration der watsonx.ai-Technologie in seine Plattform, um MyIntent bereitzustellen, und fügte einen KI-Chatbot sowie eine reaktionsschnelle, intuitive Benutzeroberfläche hinzu. Die Plattform wird auf einer im Vereinigten Königreich ansässigen Instanz von Amazon Web Services (AWS) gehostet und unterstützt hohe Leistung und Skalierbarkeit, wobei Compliance und Sicherheit im Mittelpunkt des Projekts stehen.
„Prolifics versteht stets unsere Geschäftsmodelle und weiß genau, wer unsere Kunden und Nutzer sind“, erklärt Brewer. „Wenn Sie sich mit neuen Technologien befassen, ist es von entscheidender Bedeutung, ein solches Maß an Vertrauen zu Ihrem Anbieter aufzubauen, um Risiken zu minimieren.“
Durch die Integration von watsonx.ai in MyIntent kann Bequeathed die steigende Nachfrage nach Online-Services zur Testamenterstellung zuverlässig bedienen und gleichzeitig einen personalisierten Ansatz beibehalten. Verbraucher können natürliche, umgangssprachliche Formulierungen verwenden, um einem Chatbot schnell und einfach relevante Informationen zu übermitteln. Dadurch hat sich die Anzahl der Fragen, die dem Nutzer gestellt werden, im Durchschnitt um 30 % reduziert, was die Bereitschaft erhöht, das Online-Testamentsinterview abzuschließen.
Parallel dazu unterstützt der Einsatz von KI-Technologie die Skalierbarkeit und Kosteneffizienz der Bereitstellung von Testamenterstellungs-Services, wie das interne Rechtsteam von Bequeathed selbst erfahren hat. Durch die Nutzung des MyIntent-Systems zur Erfassung von Anweisungen, zum Entwerfen von Dokumenten und zur Kundengewinnung kann jeder Anwalt 624 neue Privatkunden pro Jahr betreuen, was mehr als doppelt so viel ist, wie mit herkömmlichen juristischen Methoden möglich wäre.
„Mithilfe der IBM watsonx-Technologie kann ein Anwalt online dieselbe hochwertige Erfahrung und Beratung bieten, die ein potenzieller Mandant erhalten würde, wenn er seine Kanzlei persönlich aufsuchen würde“, schließt Brewer. „Wir sind sehr gespannt darauf, wie wir den Einsatz von KI weiter ausbauen können – beispielsweise zur Verbesserung der Umwandlung in Testamentsvollstreckungs- und Vorsorgevollmachten.“
Bequeathed wurde im Jahr 2017 gegründet und arbeitet mit Partnern aus den Bereichen Wohltätigkeit, Recht und Bestattungswesen zusammen, um Online-Dienstleistungen zur Testamentserstellung anzubieten und Menschen dazu zu ermutigen, in ihrem Testament Spenden für wohltätige Zwecke zu hinterlassen. Bequeathed bietet über seinen Online-Dienst MyIntent Orientierungshilfen, nützliche Tools und Rechtsberatung an und ermöglicht es Menschen, für ihre Zukunft vorzusorgen und mit dem Tod eines nahestehenden Menschen umzugehen.
Mit über 45 Jahren Erfahrung ist Prolifics ein Unternehmen für digitale Technik und Beratung, das seine Kunden bei der Gestaltung und Beschleunigung ihrer digitalen Transformation unterstützt. Mit Spezialisierung auf KI, Geschäftsautomatisierung, Cybersicherheit und mehr bleibt Prolifics an der Spitze der digitalen Innovation, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
