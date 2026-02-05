Bequeathed hat es sich zur Aufgabe gemacht, sicherzustellen, dass jeder einen Plan für das Lebensende hat, um sein Vermächtnis zu schützen und die Menschen zu unterstützen, die er zurücklässt. Der Online-Service von Bequeathed ermöglicht es jedem, kostenlos ein einfaches Testament zu erstellen oder sich mit einem Experten in Verbindung zu setzen, um personalisierte kostenpflichtige Unterstützung zu erhalten. In Zusammenarbeit mit Wohltätigkeitsorganisationen ermutigt das Unternehmen Menschen dazu, Spenden für Zwecke zu hinterlassen, die ihnen am Herzen liegen, und hat bisher 100 Millionen Pfund an Spendenzusagen generiert.

Bequeathed hat ein Expertensystem mit einer komplexen Logik-Engine entwickelt, das darauf ausgelegt ist, die gleiche fundierte Rechtsberatung und den gleichen Schutz zu bieten, wie man sie bei einem persönlichen Besuch in einer Anwaltskanzlei erhalten würde. Bei der Erfassung der erforderlichen Informationen könnte der Fragebogen für die Nutzer jedoch langsam und repetitiv erscheinen.

„Viele Online-Anbieter von Testamenten bieten eine ansprechende Benutzererfahrung, jedoch nicht die rechtliche Beratung, die Menschen benötigen“, erklärt Jonathan Brewer, Gründer von Bequeathed. „Wir sind der Ansicht, dass es von Bedeutung ist, sicherzustellen, dass Verbraucher rechtliche Beratung erhalten, da es möglicherweise Aspekte gibt, die sie nicht berücksichtigt haben und die sich auf ihre Begünstigten auswirken können. Unsere Aufgabe war es schon immer, die Hindernisse für die Erstellung eines Testaments zu beseitigen. Wir haben erkannt, dass wir den Zugang zu diesem Service weiter verbessern müssen, ohne dabei die Komplexität unseres Systems zu beeinträchtigen.“

Gleichzeitig erkannte Bequeathed im Rahmen seiner Wachstumsstrategie die Möglichkeit, sein System zu einem Software-as-a-Service-Angebot (SaaS) für Anwaltskanzleien auszubauen.

„Wir haben in den letzten Jahren eine erhebliche Veränderung im Verbraucherverhalten beobachtet – etwa 20 % der Menschen im Vereinigten Königreich beabsichtigen nun, ihr nächstes Testament online zu erstellen“, erklärt Brewer. „Allerdings sind Anwaltskanzleien häufig sehr zurückhaltend bei der Einführung neuer Technologien. Wir wollten Rechtsanwälten dabei unterstützen, dort präsent zu sein, wo sich die Verbraucher befinden, nämlich online.“