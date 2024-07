Um die Verwaltung der Entwicklungsumgebung zu vereinfachen und zu optimieren und die Sichtbarkeit der Entwicklungsumgebung zu erhöhen, implementierte die Bendigo and Adelaide Bank die IBM UrbanCode Deploy-Software auf der IBM Cloud-Plattform.



Im Hinblick auf DevOps konnte Corboys Team auf eine bereits laufende Implementierung der UrbanCode Deploy-Software durch die IT-Service-Management-Gruppe der Bank zurückgreifen, die den Aufbau der Infrastruktur automatisieren wollte. „Wir haben uns UrbanCode Deploy einmal angesehen und festgestellt, dass es sehr gut zu unseren Anforderungen passt. Es ergänzte unsere bestehenden Tools perfekt und hat uns die Entscheidung leicht gemacht“, sagt er. Die UrbanCode-Software erleichtert die Steuerung und Rückverfolgbarkeit von Entwicklungsprozessen und ermöglicht kritische Automatisierung. „Wir haben viele manuelle Eingriffe aus unserem Prozess entfernt“, sagt Corboy. „UrbanCode automatisiert einen Großteil der schrittweisen Prozesse, die wir zuvor mit Spreadsheets und Papier verwaltet haben.“



Die Bank nutzte die IBM Cloud-Plattform auch, um einen grundlegenden Wandel in der Arbeitsweise ihrer Entwicklungsteams herbeizuführen. „Wir haben jede Regel, die wir intern hatten, in Frage gestellt, um zu sehen, welche tatsächlich Sinn machen. Die IBM Cloud-Plattform passte gut zu diesem Ansatz, denn wir konnten die Lösungen schnell bereitstellen, die Dinge testen und sehr schnell herausfinden, ob wir etwas Gutes in den Händen hielten“, sagt Corboy. „Wir mussten nicht monatelang auf die Inbetriebnahme der Infrastruktur warten. Wir haben die Lösungen in die Hände unserer Nutzer gebracht, Feedback eingeholt und daraufhin die Lösungen überarbeitet und die notwendigen Anpassungen vorgenommen.“



Corboys Team arbeitete mit IBM Garage zusammen, einer IBM Beratungsgruppe, die Unternehmen dabei unterstützt, das Design maßgeschneiderter Lösungen zu beschleunigen. „Dies war unsere erste Implementierung auf der IBM Cloud-Plattform, und wir konnten sie innerhalb von drei Monaten mit neuen integrierten Sicherheitsmustern in Produktion bringen.“