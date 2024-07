Durch den Wechsel zu einer direkten Managed-Services-Beziehung mit IBM profitierte Belfius von fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, die durch KI und maschinelles Lernen (ML) erweitert wurden, und öffnete seine IT-Kernsysteme für kontinuierliche Innovationen.

Die Partnerschaft bietet:

Zentraler Sicherheitsbetrieb rund um die Uhr: Aus einem IBM Security Operations Center (SOC) bieten IBM® Threat Detection and Response (TDR) Services rund um die Uhr Vorfallsmanagement in Echtzeit.

Effiziente, automatisierte Bedrohungserkennung und -reaktion: Das IBM-Team nutzt die IBM-Sicherheitssoftware für einen einheitlichen Überblick über die On-Premises- und Cloud-Infrastruktur von Belfius. Die Software analysiert und korreliert automatisch Tausende von Sicherheitsereignissen pro Sekunde und hilft bei der Orchestrierung und ggf. Automatisierung von Aktivitäten zur Reaktion auf Vorfälle. Belfius hat vollständigen Einblick in ein SIEM-Dashboard (Security Information and Event Management) sowie in alle Aktionen und Status im Zusammenhang mit der Reaktion auf Vorfälle und kann mit dem TDR-Team zusammenarbeiten, um Anwendungsfälle und Reaktionsregeln im Laufe der Zeit zu verfeinern.

KI- und ML-gesteuerte Effizienz: Die Sicherheitsplattform von TDR umfasst eine ML-basierte Analyse und Klassifizierung aller Sicherheitsereignisse – einschließlich derer von Endpunkten. Ungefähr 73 % der Warnmeldungen werden automatisch verarbeitet. Falschmeldungen werden schnell verworfen und harmlose oder Standardprobleme werden einer automatischen Lösung zugewiesen. Dadurch bleibt den menschlichen Analysten Bandbreite, die ihnen für die Konzentration auf schwerwiegendere Probleme bleibt. Die Plattform wendet KI auch auf Bedrohungsinformationen an, die aus dem weltweiten SOC-Netzwerk von IBM gesammelt werden, um die Erkennungsfähigkeit kontinuierlich und transparent zu optimieren, anzupassen und zu verbessern.

Managed Mainframe und Speicher: Belfius und IBM migrierten Belfius die Kernbanking- und Versicherungsanwendungen auf zwei neue Z-Mainframes und verbanden die verteilte Computing-Umgebung des Unternehmens mit softwaredefiniertem Speicher. Schließlich erhält Belfius durch die Vereinbarung direkten Zugriff auf den IBM Softwarekatalog und kann so Lösungen zur Modernisierung seiner Plattform nach Bedarf integrieren, ohne auf typische Beschaffungsprozesse angewiesen zu sein.