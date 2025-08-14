Die auf IBM® Maximo basierende Lösung von Shuto Technology hilft dabei, Kosten zu senken, die Wartung zu rationalisieren und den Betrieb weltweit zu skalieren.
Mit der Ausweitung der Geschäftstätigkeit eines führenden Herstellers von Automobilbatterien wuchs auch die Komplexität seiner Abläufe. Das Unternehmen benötigte eine zukunftsfähige Methode, um die Auslastung seiner Assets zu optimieren und gleichzeitig strenge Qualitätsstandards in allen Regionen einzuhalten. Dabei kristallisierten sich drei drängende Problempunkte heraus: die steigenden Betriebskosten der Assets, die zunehmende Komplexität der Produktion sowie fragmentierte Daten und Prozesse in den verschiedenen Einrichtungen.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, suchte das Unternehmen nach einer Lösung, die verteilte Systeme vereinheitlichen, Silos beseitigen, Wartung rationalisieren und die Kostenkontrolle verbessern konnte. Die bestehenden Praktiken stützten sich stark auf manuelle Prozesse, was zu Ineffizienzen, eingeschränkter Transparenz und uneinheitlichen Standards in den verschiedenen Regionen führte. Das Ziel war klar: die digitale Transformation zu nutzen, um eine integrierte, intelligente Asset-Management-Plattform aufzubauen, die global skaliert werden kann und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit, Produktivität und Talententwicklung verbessert.
Um die globalen Herausforderungen als Batteriehersteller zu bewältigen, stellte Shuto Technology – ein IBM Gold Partner – die IBM Maximo Application Suite bereit, eine KI-gestützte Plattform für das Asset-Lifecycle-Management. Nach einer strengen globalen Evaluierung entschied sich Shuto für die IBM Maximo Application Suite aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit an komplexe Industrieumgebungen und ihres robusten Ökosystems.
Shuto stellte ein globales Team zusammen, das gemeinsam eine intelligente Asset-Plattform entwickeln und implementieren sollte, die alle betrieblichen Ebenen umfasst – vom Kapitalumschlag über die vorausschauende Wartung bis hin zur Weiterbildung von Talenten. Das Ergebnis war eine nahtlose Integration von Gerätemanagement, Internet der Dinge (IoT) und KI-gestützten Erkenntnissen, abgestimmt auf die strategischen Prioritäten des Kunden.
Der kollaborative Ansatz von Shuto löste fragmentierte Abläufe, indem er ein System aufbaute, das Bereitstellungen in mehreren Sprachen, in mehreren Währungen und an mehreren Standorten unterstützt. Der Partner nutzte IBM Assist und Remote-Expertensysteme, um die Diagnose zu beschleunigen, und baute gleichzeitig eine Infrastruktur für die digitale Talentausbildung auf, um ein nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. Diese Transformation setzte eine neue Benchmark für intelligente Betriebsabläufe und ermöglichte den Übergang von der reaktiven Wartung zur vorausschauenden Planung.
Die Einführung der neuen Plattform ist ein entscheidender Schritt in der umfassenden Transformation des Kunden vom traditionellen zum digitalen Asset-Management. Diese Initiative wird voraussichtlich innerhalb von fünf Jahren zu einer Kapitalrendite (ROI) von über 450 % führen, was ihren erheblichen Wert und ihre langfristigen Auswirkungen unterstreicht.
Gleichzeitig wird erwartet, dass das Projekt mehrdimensionale Vorteile bringt, die sich in den folgenden wesentlichen Leistungsindikatoren (KPIs) widerspiegeln:
Über diese quantifizierbaren Gewinne hinaus steht dem Kunden ein bedeutender kultureller Wandel bevor. Daten und Erkenntnisse werden die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen vorantreiben, die Zusammenarbeit zwischen globalen Teams fördern und die internen Funktionen durch gezielte Schulungsprogramme stärken.
Von der Unternehmenszentrale bis zur Fertigung bilden digitale Intelligenz und operative Resilienz die Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Diese Initiative modernisiert nicht nur die Asset-Management-Strategie des Kunden, sondern setzt auch einen neuen Branchenstandard. Sie zeigt, wie chinesische Unternehmen ihre globalen Abläufe mit KI und Hybrid-Cloud-Lösungen als Kernstück skalieren können.
Beijing Shuto Technology Co., Ltd. ist ein führender Anbieter von Enterprise Asset Management (EAM)-Lösungen mit Sitz in Peking, China. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung fortschrittlicher technologischer Lösungen für Branchen spezialisiert, die effiziente und intelligente Wartungssysteme benötigen, darunter die Automobilindustrie, das verarbeitende Gewerbe und die Industrie.
Shuto Technology wurde 2006 gegründet und hat sich zu einem führenden Akteur auf diesem Gebiet entwickelt, mit einem starken Fokus auf der Integration von KI, IoT und Augmented Reality (AR) in Wartungs-Workflows. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Kunden, steigert die betriebliche Effizienz und unterstützt Organisationen bei der Optimierung des Asset-Managements. Mit einem Team von über 100 Mitarbeitern treibt Shuto Technology weiterhin Innovationen voran und transformiert traditionelle Wartungspraktiken für Unternehmen weltweit.
IBM Maximo hilft Unternehmen, ihre Asset-Management-Prozesse mit KI-gestützten Funktionen zu optimieren, die die Effizienz steigern, Ausfallzeiten reduzieren und ein nachhaltiges Wachstum in allen Branchen gewährleisten.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo und Maximo sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.