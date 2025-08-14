Um die globalen Herausforderungen als Batteriehersteller zu bewältigen, stellte Shuto Technology – ein IBM Gold Partner – die IBM Maximo Application Suite bereit, eine KI-gestützte Plattform für das Asset-Lifecycle-Management. Nach einer strengen globalen Evaluierung entschied sich Shuto für die IBM Maximo Application Suite aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit an komplexe Industrieumgebungen und ihres robusten Ökosystems.

Shuto stellte ein globales Team zusammen, das gemeinsam eine intelligente Asset-Plattform entwickeln und implementieren sollte, die alle betrieblichen Ebenen umfasst – vom Kapitalumschlag über die vorausschauende Wartung bis hin zur Weiterbildung von Talenten. Das Ergebnis war eine nahtlose Integration von Gerätemanagement, Internet der Dinge (IoT) und KI-gestützten Erkenntnissen, abgestimmt auf die strategischen Prioritäten des Kunden.

Der kollaborative Ansatz von Shuto löste fragmentierte Abläufe, indem er ein System aufbaute, das Bereitstellungen in mehreren Sprachen, in mehreren Währungen und an mehreren Standorten unterstützt. Der Partner nutzte IBM Assist und Remote-Expertensysteme, um die Diagnose zu beschleunigen, und baute gleichzeitig eine Infrastruktur für die digitale Talentausbildung auf, um ein nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. Diese Transformation setzte eine neue Benchmark für intelligente Betriebsabläufe und ermöglichte den Übergang von der reaktiven Wartung zur vorausschauenden Planung.