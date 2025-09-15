Um den wachsenden Herausforderungen zu begegnen, beauftragte die Banco do Brasil die bewährten Partner EY und IBM mit der gemeinsamen Weiterentwicklung ihres Governance-Modells. Die Banco do Brasil erkannte das Ausmaß dieser Transformation und unternahm einen mutigen Schritt, indem sie sich zu einer robusten KI-Governance-Strategie verpflichtete. EY wurde hinzugezogen, um umfassende, auf den institutionellen Kontext der Bank zugeschnittene Frameworks zu entwickeln und deren Implementierung zu unterstützen. Und IBM lieferte die technologische Grundlage mit dem IBM® watsonx.governance-Toolkit, das für Automatisierung, Transparenz und kontinuierliche Überwachung der gesamten KI-Journey sorgt.

EY und IBM haben bei der Entwicklung der KI-Governance bei der Banco do Brasil eine komplementäre Rolle gespielt. Während EY die Entwicklung seiner Frameworks für den generativen KI-Lebenszyklus und die kontinuierliche KI-Überwachung leitete, hat IBM diese Strategie mit watsonx.governance in die Praxis umgesetzt. Diese Frameworks definieren klare Rollen und Verantwortlichkeiten für den gesamten KI-Lebenszyklus – vom Modellentwurf bis zur Bereitstellung in kritischen Umgebungen – und führen strenge Bewertungsprozesse für grundlegende Modelle ein, wie z. B. Benchmarking und Schwachstellenbewertung.

IBM hat eine kritische Rolle bei der kontinuierlichen Überwachung, Erklärbarkeit und Konformität in traditionellen KI-Systemen gespielt. Die Plattform unterstützt Echtzeitüberwachung, proaktive Warnmeldungen und benutzerdefinierte Metriken und konsolidiert so ein einheitliches System der Kontrolle und des Vertrauens.

Die Integration der Tools von IBM mit den Frameworks von EY wird derzeit in Anwendungsfällen für generative KI (Gen KI) getestet, um die Übereinstimmung mit den Anforderungen an Compliance, Leistung und Risikomanagement sicherzustellen.

Diese Synergie zwischen strategischem Design und fortschrittlicher Technologie ermöglichte es der Banco do Brasil, KI ethisch und mit institutionellem Vertrauen in einer sicheren Umgebung zu skalieren.