Als älteste Bank Lateinamerikas spielt die Banco do Brasil seit langem eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Finanzlandschaft der Region. Mit einer Tradition der Innovation und einer Verpflichtung, dem öffentlichen Interesse zu dienen, ist die Bank für ihre bahnbrechenden Fortschritte in den Bereichen Bankautomatisierung, digitale Dienstleistungen und KI bekannt.
Im Einklang mit ihrer Tradition der Innovation reagierte die Banco do Brasil auf die wachsende Präsenz von KI nicht als ferne Chance, sondern als unmittelbare Notwendigkeit. Als öffentliches Finanzinstitut mit aufsichtsrechtlichen Pflichten und einem öffentlichen Auftrag benötigte die Bank eine klare Strategie, um KI verantwortungsvoll, transparent und in großem Maßstab einzusetzen.
Mit der raschen Einführung von KI in entscheidenden Bankfunktionen standen sie vor wachsenden Herausforderungen in Bezug auf Vertrauen, Rechenschaftspflicht und Einhaltung von Vorschriften.
Um den wachsenden Herausforderungen zu begegnen, beauftragte die Banco do Brasil die bewährten Partner EY und IBM mit der gemeinsamen Weiterentwicklung ihres Governance-Modells. Die Banco do Brasil erkannte das Ausmaß dieser Transformation und unternahm einen mutigen Schritt, indem sie sich zu einer robusten KI-Governance-Strategie verpflichtete. EY wurde hinzugezogen, um umfassende, auf den institutionellen Kontext der Bank zugeschnittene Frameworks zu entwickeln und deren Implementierung zu unterstützen. Und IBM lieferte die technologische Grundlage mit dem IBM® watsonx.governance-Toolkit, das für Automatisierung, Transparenz und kontinuierliche Überwachung der gesamten KI-Journey sorgt.
EY und IBM haben bei der Entwicklung der KI-Governance bei der Banco do Brasil eine komplementäre Rolle gespielt. Während EY die Entwicklung seiner Frameworks für den generativen KI-Lebenszyklus und die kontinuierliche KI-Überwachung leitete, hat IBM diese Strategie mit watsonx.governance in die Praxis umgesetzt. Diese Frameworks definieren klare Rollen und Verantwortlichkeiten für den gesamten KI-Lebenszyklus – vom Modellentwurf bis zur Bereitstellung in kritischen Umgebungen – und führen strenge Bewertungsprozesse für grundlegende Modelle ein, wie z. B. Benchmarking und Schwachstellenbewertung.
IBM hat eine kritische Rolle bei der kontinuierlichen Überwachung, Erklärbarkeit und Konformität in traditionellen KI-Systemen gespielt. Die Plattform unterstützt Echtzeitüberwachung, proaktive Warnmeldungen und benutzerdefinierte Metriken und konsolidiert so ein einheitliches System der Kontrolle und des Vertrauens.
Die Integration der Tools von IBM mit den Frameworks von EY wird derzeit in Anwendungsfällen für generative KI (Gen KI) getestet, um die Übereinstimmung mit den Anforderungen an Compliance, Leistung und Risikomanagement sicherzustellen.
Diese Synergie zwischen strategischem Design und fortschrittlicher Technologie ermöglichte es der Banco do Brasil, KI ethisch und mit institutionellem Vertrauen in einer sicheren Umgebung zu skalieren.
Mit strategischer Unterstützung von EY und IBM arbeitet die Banco do Brasil jetzt unter einem einheitlichen KI-Governance-Modell. Die Bank hat ihre Fähigkeit, KI-Initiativen mit Präzision, Transparenz und Kontrolle zu verwalten, erheblich gestärkt und bestätigt, dass jedes bereitgestellte Modell strenge Ethik-, Sicherheits- und Leistungsstandards erfüllt.
Die Bank bedient nun einen breiten Kundenstamm mit umfassender Abdeckung der KI-Lebenszyklus-Governance und erzielt damit messbare Gewinne in Bezug auf Übersicht, Agilität und Vertrauen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:
Diese Journey trägt dazu bei, die Banco do Brasil als technologieorientierte Institution zu positionieren, die Innovation in zuverlässige, zielgerichtete Lösungen mit einem klaren Bekenntnis zur Zukunft umwandelt.
Banco do Brasil ist die älteste und zweitgrößte Bank Brasiliens sowie die zweitgrößte in Lateinamerika. Seit dem Jahr 2000 gehört sie zu den vier profitabelsten brasilianischen Banken und nimmt eine starke Führungsposition im Einzelhandel ein.
EY , ehemals bekannt als Ernst & Young, gehört zu den weltweit größten professionellen Dienstleistungsunternehmen und ist Teil der Big Four. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und ist in über 150 Ländern tätig. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung, Strategie, Steuern und Transaktionen an. EY ist für seine vielfältigen Teams und sein Fachwissen bekannt und nimmt eine führende Position bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Transformation, dem Risikomanagement und dem Wachstum in komplexen Märkten ein.
