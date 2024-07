Bank Mandiri (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde am 2. Oktober 1998 im Rahmen des Umstrukturierungsprogramms der indonesischen Regierung gegründet.Im Juli 1999 wurden vier staatliche Banken – Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim und Bapindo – zu Bank Mandiri zusammengeführt.Die Geschichte dieser vier Banken lässt sich über 140 Jahre zurückverfolgen, und gemeinsam haben sie zur Entstehung des indonesischen Bankensektors beigetragen.Heute bietet die IT-Infrastruktur von Bank Mandiri eine durchgängige Bearbeitung und eine einheitliche Schnittstelle für die Kunden.Im Einklang mit der Vision der Bank haben sie profitable Geschäftsfelder mit Wachstumspotenzial erschlossen, um ein umfassendes Angebot an Bankdienstleistungen anzubieten.Sie entschied sich dafür, sich auf Schlüsselsegmente zu konzentrieren, darunter Unternehmens-, Handels-, Mikro-, Einzelhandels- und Verbraucherfinanzierung – mit unterschiedlichen Strategien für jedes Unternehmen und gleichzeitiger Nutzung von Synergien zwischen diesen verschiedenen Marktsegmenten.Sie entwickelte sich zu einer inländischen Multispezialbank in Indonesien und leitete spezifische Initiativen ein, die es ihr ermöglichten, zu wachsen und einen dominanten Marktanteil in den Schwerpunktsegmenten zu erreichen.Darüber hinaus will Bank Mandiri eine Regional Champion Bank werden - eine börsennotierte Bank, die gemessen an der Marktkapitalisierung einen hohen Rang unter den anderen börsennotierten Blue-Chip-Banken in Südostasien einnehmen würde.