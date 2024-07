Der Ansatz von Bradesco ermöglicht es Kunden, [im digitalen Zeitalter so zu Bankgeschäften zu machen, wie sie wollen]. Gleichzeitig können sich traditionelle Bankkunden bei Bradesco auf die gleiche Verfügbarkeit und Sicherheit verlassen, die sie gewohnt sind. Die Grundlage dieses Ansatzes ist ein sicheres und dennoch [agiles] Kernbankensystem, das von IBM Z betrieben wird.

Waldemar Ruggiero Jr., Executive General Manager bei Bradesco, erklärt: "Unsere bestehenden Kernbankensysteme waren schon immer extrem zuverlässig und bleiben im Zentrum unserer IT-Strategie. Unser neues erweitertes Modell nutzt APIs aus dem Kernbanking, um digitale Dienste mit IBM Z und IBM DS8950F bereitzustellen. Die nahezu kontinuierliche Verfügbarkeit dieser Dienste ist von entscheidender Bedeutung.“

Die innovative Lösung Next von Bradesco ist eine echte digitale Bank, die die mobilen, stets verfügbaren Bedürfnisse der Kunden erfüllt. Next ist eine Anwendung, die die Übertragung von Geld und Rabatten auf Lebensstil- und Alltagsentscheidungen ermöglicht. Next stützt sich auf die Flexibilität und Zuverlässigkeit von IBM Z. Eine Reihe starker Lösungen wie IBM CICS®, der Anwendungsserver, der es Entwicklern ermöglicht, neue Anwendungen in der Sprache ihrer Wahl zu erstellen, IBM IMS™, eine hochleistungsfähige Datenmanagementsoftware, und IBM DB2®, eine KI-gesteuerte hybride Datenmanagementplattform, unterstützen diese Lösung.

Kontinuierliche Innovation hilft Bradesco, die sich verändernden Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Und IBM Z macht diese Innovation möglich.

Schützen Sie Kundendaten

Die Kunden von Bradesco sind auf die Sicherheit ihrer Informationen und Daten angewiesen. Darüber hinaus ist es für Bradesco unerlässlich, die Einhaltung der länderspezifischen Vorschriften zum Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Das gesamte Bradesco-Banking-Erlebnis muss immer sicher sein.

Ruggiero kommentiert: "IBM Z bietet in Kombination mit IBM DS8900F Tools, die es Bradesco ermöglichen, zu 100 % ein sicheres Banking-Erlebnis zu bieten, einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese Lösungen gewährleisten die Sicherheit vertraulicher Informationen. Unsere Kunden vertrauen uns deshalb."

Ein neues Marktsegment bedienen

Eine weitere Marktchance für Bradesco ist die Bevölkerung ohne Bankkonto. Laut einer Studie des Locomotiva-Instituts haben in Brasilien etwa 45 Millionen Menschen kein Bankkonto. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat Bradesco die Expresso In-Store Banking-Initiative ins Leben gerufen. In über 39.000 Filialen in ganz Brasilien verkaufen Partner die Dienstleistungen und Produkte von Bradesco an ihre Kunden. Dazu nutzt Bradesco IBM CICS® zur Entwicklung und Verbesserung der Anwendungen, die diese Initiative unterstützen, und IBM DB2® zur Verwaltung der Daten im Backend sowie IBM WebSphere® auf z/OS für Frontend-Anfragen. Diese Lösung ermöglicht eine schnelle Markteinführung hochverfügbarer und reaktionsfähiger Dienste und Daten.

Bradesco verfolgt bei diesen neuen, erschwinglichen Dienstleistungen einen kostenbewussten Ansatz, indem es Tailored Fit Pricing einsetzt. Tailored Fit Pricing ist ein flexibles neues Preismodell, das die bestehende Preisgestaltung vereinfacht. Dieses neue Modell, das sowohl für neue als auch für bestehende Workloads gilt, bietet IBM Kunden zwei neue Preisoptionen: Enterprise Consumption Solution, ein nutzungsbasiertes Modell, das Preisvorhersagbarkeit und finanzielle Sicherheit bietet, und Enterprise Capacity Solution, ein Lizenzierungsmodell mit voller Kapazität, das die einfachste verfügbare Preisgestaltung bietet.

Eine integrierte Bankumgebung

Die aktuelle IBM Z-Landschaft der Bank umfasst drei Rechenzentren, darunter eines für Backup, und besteht aus 10 IBM z15™-Servern, darunter einem LinuxONE III, und weiteren 10 IBM z14®-Servern. Die wichtigsten Banktransaktionen und Kundeninformationen werden alle auf der IBM Z-Infrastruktur verwaltet. Viele der digitalen Erfahrungen, einschließlich der innovativen Next Lösung von Bradesco, werden in einer hybriden Cloud-Umgebung ausgeführt, die Public und Private Cloud, verteilte Architektur und IBM Z kombiniert. IBM Z lässt sich nahtlos in andere Komponenten der hybriden Cloud-Umgebung integrieren, um einen optimalen Ablauf für die Kunden zu gewährleisten.

Für die Speicherung verwendet Bradesco das IBM DS8950F-Unternehmensdatensystem mit 12 2-Wege-Grids von TS2-Bandbibliotheken mit jeweils 7760 TB Cache, die an TS2-Bandbibliotheken angeschlossen sind. Was offene Systeme anbelangt, so verfügt Bradesco über ungefähr 14 PB an Daten, die auf IBM FlashSystem® -Arrays gespeichert sind. Sowohl Mainframe als auch offene Umgebungen werden mit IBM Spectrum® Control verwaltet.

Die Versicherungsseite des Unternehmens nutzt das IBM WebSphere® Application Server Portal, das auf verteilten Systemen ausgeführt wird, um externe Webportale zu erstellen, die nahtlos mit Backend-Services verbunden werden können, die auf IBM Z ausgeführt werden. Dies reduziert die Entwicklungszeit und -kosten weiter und macht es einfacher, vertrauenswürdige Funktionen online bereitzustellen.

Der Einsatz von IBM Z im gesamten Banken-Ökosystem ermöglicht es Bradesco, dem Markt vertrauenswürdige und sichere Dienstleistungen anzubieten und sich schnell an die sich verändernden Kundenbedürfnisse und Marktbedingungen anzupassen.