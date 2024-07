In den letzten Jahren hat sich die ANZ dank ihrer neuen, vereinfachten Mainframe-Umgebung und automatisierter Prozesse zu einer flexibleren und effizienteren Organisation entwickelt. So muss die Bank beispielsweise nicht mehr viermal im Jahr Übungen an einem DR-Auweichstandort durchführen. Stattdessen sind Standortwechsel „Business as usual“-Aktivitäten (BAU), die etwa alle sechs Monate durchgeführt werden und weniger Ressourcen erfordern. Darüber hinaus werden die Systemwiederherstellungszeiten verkürzt.

„Durch die Umstellung haben wir eine viel flexiblere und dynamischere Umgebung, in der wir Systeme verschieben können. Wir haben eine bessere Kapazitätsauslastung und Redundanz. Zudem können wir Standorte per Fernzugriff wechseln“, sagt Squires.

Die ANZ wickelt das Infrastruktur-Lebenszyklusmanagement jetzt als Business as usual-Aufgabe ab und migriert unter Nutzung ihrer flexiblen Umgebung auf IBM z15-Server. Der z15 bietet fortschrittlichen Datenschutz, Sicherheit und erweiterte Cyber-Resilienzfunktionen. Dank der größeren Flexibilität beim schnellen Austausch von Kapazitäten zwischen den Standorten kann die Bank neue Server schneller und ohne Ausfallzeiten bereitstellen.

Trotz der COVID-19-Pandemie ist die Migration planmäßig verlaufen. „Dank unserer Mainframe-Konzeption können wir viel erfolgreicher aus der Ferne arbeiten. Wir hatten keine Probleme mit dem Standortwechsel und auch nicht mit den System-Upgrades“, berichtet Squires. Zu Beginn der Pandemie konnte die ANZ schnell auf die steigende Kundennachfrage nach Ferndienstleistungen reagieren, da die aktualisierte Infrastruktur der Bank bereits vorhanden war.

Das ANZ Enterprise Compute Team plant, weiterhin mit IBM zusammenzuarbeiten, um Prozesse zu optimieren und die IBM® Z-Plattform der Bank zu verbessern. „Ich freue mich darauf, zu erfahren, was sich am Horizont abzeichnet, und mit IBM zusammenzuarbeiten, um neue Technologien zu installieren", sagt Squires.

ANZ sieht in der Umgestaltung seiner Mainframe-Umgebung einen bleibenden Wert, insbesondere im Hinblick auf die Agilität. „Wir haben nicht mehr nur eine Option, sondern mehrere, und wir können verfolgen, wohin wir unsere Systeme verlagern“, freut sich Squires. „Das bedeutet, dass wir viel schneller liefern können, was für die Bank eine Kostenersparnis bedeutet. Als Team sind wir sehr stolz auf den Wandel, den wir vollzogen haben.“