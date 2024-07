Advanced Technology Services (ATS) Group

Das Volumen und die Vielfalt der Daten nehmen rasant zu, ebenso wie ihr Wert für Unternehmen, die sie strategisch kombinieren und analysieren, um Erkenntnisse zu gewinnen. Angesichts dieser Datenexplosion müssen Unternehmen hybride Multi-Cloud-Speicherarchitekturen einführen, um geschäftliche Innovation und Agilität voranzutreiben. Diese modernen Infrastrukturen können eine höhere Kapazität, Leistung und Flexibilität bieten – bei potenziell niedrigeren Kosten – und gleichzeitig Legacy-Anwendungen und Lösungen für die Geschäftskontinuität unterstützen.

„Unsere Kunden brauchen diese hybriden Umgebungen, in denen sie On-Premise-Speicher für bestimmte Workloads und Cloud-Speicher für andere Workloads nutzen. Dies ist buchstäblich eine Voraussetzung dafür geworden, dass sie ihr Geschäft ausbauen können, ohne durch Kapazitätslimits vor Ort eingeschränkt zu werden", erklärt Timothy Conley, Gründer und Geschäftsführer von ATS.



ATS ist seit fast 20 Jahren regionaler Systemintegrator für IBM und unterstützt Unternehmen, Behörden und andere Organisationen dabei, die mit der Einführung der Cloud verbundenen Hürden zu überwinden. Zu diesem Zweck nimmt das Unternehmen regelmäßig an IBM-Entwickler- und Betaprogrammen teil, in deren Rahmen sich seine Spezialisten über neue Produktfunktionen informieren, deren Design beeinflussen und sie in Proof-of-Concept-Projekten (POC) testen können, die im nahe gelegenen ATS Innovation Center in Philadelphia, Pennsylvania, durchgeführt werden.



„Wir sind immer einen Schritt voraus“, betont Conley. „Wir haben die neuesten und besten IBM-Speicherprodukte, und das erwarten unsere Kunden von uns. Für sie sind wir vertrauenswürdige Berater.“



Seit mehreren Jahren nutzt ATS IBM® Spectrum Virtualize Software-definierte Speicher – bis vor kurzem nur als Speichersystem oder in der IBM® Cloud verfügbar – um den On-Premises-Speicher der Kunden mit hybriden Multi-Cloud-Funktionen zu erweitern. Das Unternehmen verlässt sich auch auf die IBM Speicherinfrastruktur, die mit IBM Spectrum Virtualize-Technologien aufgebaut wurde, um seine Galileo Performance Explorer-Lösung für das IT-Kapazitätsmanagement zu betreiben. Angesichts ihres Erfolgs mit IBM Spectrum Virtualize-Lösungen haben Kunden zunehmend nach Lösungsunterstützung für die AWS-Cloud-Plattform gefragt. Als IBM ATS einlud, an einem Betaprogramm für IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud teilzunehmen, um bei der Entwicklung dieser Funktion zu helfen, nahm das Unternehmen das Angebot gerne an.