Mit der Entwicklung neuer Module ist Asten Santé von der einfachen Budgeterstellung zu einem echten Finanzmanagement-Tool übergegangen. Die Lösung ist robust und umfasst tägliche Aktualisierungen sowohl der Buchhaltungs- als auch der Betriebsdaten.

„Wir verwenden IBM Planning Analytics derzeit auf verschiedene Weise.“ erklärt Laurence Paquereau, Group Control Manager, Asten Santé. „Zusätzlich zu den Budgetprognosen erstellen wir monatliche Berichte für das Management, Regionaldirektoren, Filialleiter und verschiedene Support-Service-Manager (Vertrieb, Marketing usw.). Einmal im Monat erstellen wir detailliertere Analysen, die sich insbesondere auf die Margen konzentrieren, für die operativen Teams. Wir nutzen diese Lösung täglich in unserer Management-Kontrollabteilung, sowohl für Kontroll- als auch für Analyseaufgaben.“

Die Teams von Asten Santé und Next Decision arbeiten derzeit an einem FTE-Modul (Vollzeitäquivalent), mit dem bewertet werden soll, welche Humanressourcen für die Durchführung der in der Haushaltsprojektion geplanten Aktivitäten erforderlich sind. Asten Santé hofft, diese Lösung im ersten Quartal 2024 fertigstellen zu können. Ein weiteres Projekt, an dem wir arbeiten, ist die Erstellung von Gewinn- und Verlustrechnungen nach Aktivitäten, die dem Management ein genaueres Bild von der Leistung des Unternehmens vermitteln würden, Aktivität für Aktivität. Auch dieses Projekt ist für 2024 geplant.

Schließlich werden Änderungen im Management-Kontrollteam die Schulung neuer Controller erforderlich machen, was den Transfer von Fähigkeiten erleichtert. „2024 wird das Jahr der Konsolidierung unseres EPM sein.“ schließt Laurence Paquereau.