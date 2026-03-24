Assaí ist Brasiliens größter Lebensmittelhändler und bedient Familien sowie zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen, die auf Massen- oder Einheitseinkäufe, wettbewerbsfähige Preise und vielfältige Produktverfügbarkeit angewiesen sind. Der Betrieb in diesem Umfang stellt erhebliche Anforderungen an die Systeme zur Unterstützung der Lieferkette, der Preisgestaltung, der Warenauffüllung und des Filialbetriebs – Eine Herausforderung, die durch die rasche Expansion des Unternehmens noch verstärkt wird und den Bedarf an skalierbaren, effizienten und resilienten Technologieplattformen unterstreicht.

Mit der Erweiterung der Microservices-Architektur von Assaí, dem Hinzufügen neuer Cloud-Workloads und der Diversifizierung der Umgebungen über mehrere Konten hinweg wurde die Technologielandschaft naturgemäß komplexer. Dies spiegelt eine umfassendere Herausforderung im brasilianischen Einzelhandelssektor wider, wo die rasche Einführung von Cloud-Lösungen den Bedarf an einer Regulierung der Nutzung erhöht, Kostenfaktoren berücksichtigt und eine vorhersehbare Leistung sichergestellt werden muss.

Assaí benötigte einen klareren Überblick über die Cloud-Nutzung, um Leistung und Kostenvorhersehbarkeit auch bei der Erweiterung seines digitalen Fußabdrucks aufrechtzuerhalten.