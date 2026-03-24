Assaí erhält echte Cloud-Transparenz und Kontrolle, um die Geschwindigkeit und Skalierung des modernen Einzelhandels zu unterstützen.
Assaí ist Brasiliens größter Lebensmittelhändler und bedient Familien sowie zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen, die auf Massen- oder Einheitseinkäufe, wettbewerbsfähige Preise und vielfältige Produktverfügbarkeit angewiesen sind. Der Betrieb in diesem Umfang stellt erhebliche Anforderungen an die Systeme zur Unterstützung der Lieferkette, der Preisgestaltung, der Warenauffüllung und des Filialbetriebs – Eine Herausforderung, die durch die rasche Expansion des Unternehmens noch verstärkt wird und den Bedarf an skalierbaren, effizienten und resilienten Technologieplattformen unterstreicht.
Mit der Erweiterung der Microservices-Architektur von Assaí, dem Hinzufügen neuer Cloud-Workloads und der Diversifizierung der Umgebungen über mehrere Konten hinweg wurde die Technologielandschaft naturgemäß komplexer. Dies spiegelt eine umfassendere Herausforderung im brasilianischen Einzelhandelssektor wider, wo die rasche Einführung von Cloud-Lösungen den Bedarf an einer Regulierung der Nutzung erhöht, Kostenfaktoren berücksichtigt und eine vorhersehbare Leistung sichergestellt werden muss.
Assaí benötigte einen klareren Überblick über die Cloud-Nutzung, um Leistung und Kostenvorhersehbarkeit auch bei der Erweiterung seines digitalen Fußabdrucks aufrechtzuerhalten.
Assaí arbeitete mit IBM und Nava zusammen, um die Cloud-Governance durch eine stufenweise FinOps-Reise zu modernisieren. Die erste Phase begann mit IBM® Turbonomic, das nach einer sechsmonatigen Produktions-PoC ausgewählt wurde, die tiefe Transparenz sowohl über Cloud- als auch On-Premise-Workloads zeigte – entscheidend für einen hybriden Händler mit 90+ Systemen und tausenden von Microservices.
Turbonomic analysierte kontinuierlich die Anwendungsnachfrage, identifizierte übergroße Datenbanken, ungenutzte Cluster, ineffiziente Microservices und sogar unterdurchschnittliche Arbeitslasten, die Investitionen erforderten – nicht nur Kosteneinsparungen. Durch die Integration mit ServiceNow automatisierte Assaí Maßnahmen mit hohem Vertrauensvorschuss, wie z.B. Right-Sizing und Skalierung. Die Optimierung wurde von der manuellen Untersuchung zur kontinuierlichen, richtliniengesteuerten Automatisierung verlagert.
In der nächsten Phase vereinte IBM® Cloudability die Kostentransparenz über mehrere Cloud-Konten. Assaí etablierte Kostenstellen, Arbeitslastkennzeichnung, Prognose- und Budgetworkflows und gewann gleichzeitig Einblicke in Saisonalität, Reservierungsplanung und anomalen Verbrauch. Cloudability wurde zum zentralen Bezugspunkt für Führungskräfte, Technik- und Finanzteams.
Gemeinsam halfen IBM, Nava, Turbonomic und Cloudability Assaí dabei, von einem fragmentierten Cloud-Management zu einer koordinierten, ausgereiften FinOps-Praxis überzugehen.
Mit IBM Turbonomic und IBM Cloudability – implementiert in Partnerschaft mit Nava – entwickelte Assaí ein skalierbares, automatisiertes FinOps-Betriebsmodell. Turbonomic erzielte rund 30% Cloud-Einsparungen, beschleunigte den Break-Even auf unter sieben Monate und reduzierte die leistungsbezogene Fehlerbehebung durch frühzeitige Identifizierung von Right-Sizing- und Investitionsbedarf. Die automatisierte Änderungsausführung über ServiceNow reduzierte den manuellen Infrastrukturaufwand um 15–20 %.
Cloudability ergänzte das System um eine Finanzsteuerung, die eine präzise Kostenverteilung, saisonabhängige Optimierung, Reservierungsplanung, Budgetierung und Anomaliewarnungen ermöglicht. Führungskräfte und Entwicklungsteams teilen nun eine einheitliche Sicht auf Cloud-Verbrauch und Kostentreiber.
Der FinOps-Reifegrad von Assaí stieg in weniger als zwei Jahren von null auf fünf (auf einer 10-Punkte-Skala), mit dem Ziel, im Jahr 2026 mindestens acht zu erreichen – unterstützt durch die Praktiken der FinOps Foundation und die laufende Partnerschaft mit IBM und Nava.
Assaí, mit Hauptsitz in São Paulo und gegründet 1974, ist Brasiliens größter Lebensmitteleinzelhändler. Mit über 300 Speichern landesweit bedient das Unternehmen sowohl Familien als auch kleine und mittlere Unternehmen und begrüßt monatlich mehr als 40 Millionen Kunden.
Nava ist ein in Brasilien ansässiges Technologie-Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf Cloud, Daten, Observability und Cybersicherheit. Als IBM Partner Plus-Mitglied unterstützt Nava Automatisierung, FinOps und Modernisierungsprogramme für Unternehmenskunden in verschiedenen Branchen.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.