Das Feedback zur neuen App war durchweg positiv. Indem sie wichtige Ereignisse und Kennzahlen in Echtzeit an mobile Benutzer übermittelt, kann die App Verwaltungsprozesse rationalisieren, Fehler reduzieren, Bürokratie abbauen sowie Personalverantwortlichen und Managern zeitnahe Reaktionen ermöglichen. Darüber hinaus hilft ein Dashboard mit Echtzeitinformationen Arbeitgebern dabei, Kosten wie Zuschläge für die verspätete Verwaltung von Krankschreibungen zu senken.

Auch Asepeyo kommt in den Genuss wesentlicher Vorteile. Der Komfort, die Unmittelbarkeit und die Kreativität der mobilen App, der branchenweit ersten ihrer Art, helfen dem Unternehmen dabei, sich von der Konkurrenz abzuheben. „Wir sind davon überzeugt, dass sich angesichts der Vorteile unserer mobilen App mehr Arbeitgeber für Asepeyo als Versicherungsanbieter entscheiden werden“, so Pagés. Der Vorstoß des Unternehmens in den mobilen Bereich war so erfolgreich, dass weitere Apps für Unternehmensvertreter, einzelne Mitarbeitende und Angestellte in Arbeit sind. Asepeyo beschäftigt sich auch mit dem kognitiven Computing von IBM Watson, um mobile Anwendungen zu verbessern und neue Services für Ärzte anzubieten.