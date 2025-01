Unsere Lösung ist ein großartiges Beispiel dafür, wie KI-Algorithmen dabei helfen können, versteckte Muster und Korrelationen in riesigen Datensätzen aufzudecken. Wir haben IBM Planning Analytics mit TM1Py (Python) eingesetzt, um die KI-Funktionen für das Apliqo-Modell bereitzustellen, das so abgestimmt und konfiguriert wurde, dass es die Herausforderungen der Mitarbeiterfluktuation bewältigt. Unser Modell ist so konzipiert, dass es sich im Laufe der Zeit verbessert, da neue Daten mit realen Ergebnissen verglichen werden können. So bietet es eine maßgeschneiderte Lösung für jedes Unternehmen, um die Fluktuation der Belegschaft in den Bereichen Kosten, Kultur und Wohlbefinden der Mitarbeiter zu bewältigen und zu verringern.

Wir sind seit dem ersten Tag Partner von IBM bei diesem Projekt. Einer der großen Nutzen der Zusammenarbeit mit IBM ist, dass wir schnell loslegen konnten. Dank der Flexibilität von IBM Planning Analytics und TM1Py konnten wir die erste Version unseres Modells in nur wenigen Tagen entwickeln. Innerhalb der Plattform sind die KI-Assistenten vorab trainiert und auf Unternehmensbereiche wie die Personalabteilung ausgerichtet, was dazu beiträgt, die Time-to-Value zu verkürzen.