Die neue Infrastruktur bei APIS IT rationalisiert den Prozess der Wiederherstellung von Anwendungen aus einem Backup und sorgt für die Ausfallsicherheit der Daten für die Kontinuität der Geschäfts- und IT-Dienste. Sie ermöglicht eine teamübergreifende Zusammenarbeit, bei der verschiedene Mikroteams Komponenten der Umgebung verwalten und gemeinsam an der Erreichung ihrer Geschäftsziele arbeiten. APIS IT profitiert jetzt auch aus infrastruktureller Sicht von Security by Design für jede von ihm bereitgestellte Containeranwendung. Dies ermöglicht APIS IT die konsistente Anwendung von Sicherheitsrichtlinien auf das gesamte OpenShift-Ökosystem und schützt es vor Ransomware und Malware.

Der größte Vorteil für APIS IT besteht darin, dass IBM Spectrum Protect Plus nur das persistente Volume als Momentaufnahme sichert, ohne das laufende persistente Volume zu beeinträchtigen. Dadurch wird Datenstabilität gewährleistet, ohne die Produktionsarbeitslast zu beeinträchtigen.

„Die daraus resultierende Effizienz wird es APIS IT ermöglichen, vielfältigere Arbeitslasten in größeren Mengen auszuführen. Dadurch kann APIS IT auch einige der Legacy-Anwendungen unserer Kunden auf neuere, moderne Anwendungen migrieren“, sagt Jasmin Strkonjic, Head of Distributed Systems bei APIS IT. „Alle Regierungsstellen, Ministerien und Ämter, von lokalen bis zu größeren, versuchen, ihre Arbeit zu digitalisieren. Kroatien ist bestrebt, mehr digitale Plattformen für seine Bürger zu schaffen – dieses Umfeld wird uns dabei helfen, dies zu erreichen.

Um die Lösung noch weiter zu vereinfachen, wird der gesamte Speicher über die OpenShift-Konsole verwaltet. Das Hinzufügen von Datenbanken ist einfach und dauert nur wenige Minuten.