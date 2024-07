Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi

Der Krankenversicherungssektor in der Türkei wächst schnell.

In den letzten zwei Jahrzehnten wurde durch eine Reihe von Regierungsreformen ein universelles Gesundheitssystem geschaffen, das von der nationalen Sozialversicherungsanstalt (Sosyal Güvenlik Kurumu) verwaltet wurde. In den letzten Jahren wurden jedoch zusätzliche Gesetze erlassen, die den Markt für Zusatzversicherungen öffneten und es den Bürgern ermöglichten, sich Pläne zu sichern, die halfen, die Kosten von privaten medizinischen Einrichtungen zu decken.

In einem so jungen und wachsenden Markt sind die Erwartungen der Kunden, die Politik der Regierung und sogar die Anforderungen an die Systeme ständig in Bewegung, was es für Versicherungsanbieter wie Anadolu Sigorta schwierig macht, Schritt zu halten.

„Es gibt viel Konkurrenz,” erklärt Mehmet Abaci, Chief Information Officer bei Anadolu Sigorta. „Und wir haben unser Geschäft und unseren Ruf auf dem Prinzip aufgebaut, Forderungen schnell und vollständig zu bezahlen. Aber diese Geschwindigkeit kann manchmal zu Schwierigkeiten führen.”

Das Unternehmen war insbesondere besorgt über Claims Leakage, d. h. über unzulässige Zahlungen. Aufgrund der vielen Änderungen in den Backend-Prozessen stimmten die auf den offiziellen Versicherungsdokumenten gedruckten Bedingungen allzu oft nicht mit den Regeln überein, die das Automatisierungssystem des Versicherers befolgte. Und jedes Mal, wenn eine dieser Diskrepanzen auftrat, musste die Angelegenheit von einer dritten Partei geschlichtet werden, was die Lösung und die endgültige Zahlung oft um Wochen verzögerte.

„Es war ein Manko, das wir in einem so wettbewerbsintensiven Markt nicht tolerieren konnten,” fügt Abaci hinzu.