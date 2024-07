Amazon Web Services (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) bietet eine äußerst zuverlässige, skalierbare und kostengünstige Infrastrukturplattform in der Cloud, die Hunderttausende von Unternehmen in 190 Ländern auf der ganzen Welt mit Strom versorgt. Mit Rechenzentren in den USA, Europa, Singapur und Japan nutzen Kunden aus allen Branchen die Vorteile der kostengünstigen, elastischen, offenen und flexiblen, sicheren Plattform.