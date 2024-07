Der Ultra-Günstigflieger Allegiant Travel nutzt Big Data ohne Wartezeit mit IBM POWER8, DB2 und IBM FlashSystem. Hier Erfahren Sie, wie das Unternehmen seine Leistung und Skalierbarkeit steigern, über eine Million Dollar einsparen und Ressourcen freisetzen und sich so auf Innovationen und eine bessere Kundenbetreuung konzentrieren konnte.

Die Herausforderung Allegiant Air wollte seinen Schwerpunkt verlagern, von primär Fluggesellschaft hin zu Reiseunternehmen. Das Ziel bestand darin, Kunden nicht nur Flugtickets zu verkaufen, sondern ihnen auch den Kauf von Urlaubsreisen zu ermöglichen.

Die Transformation Allegiant Air beauftragte IBM Premier Business Partner ConvergeOne mit der Implementierung einer Lösung, die aus IBM® Power Systems™-Servern mit IBM® POWER8®-Prozessoren, IBM FlashSystem®-Speicher und IBM DB2®-Software besteht.

Durch Kombination all der verschiedenen Daten können wir unsere Kunden sehr gut einschätzen und unsere Angebote auf sie abstimmen.... Bryan O'Neil Director of Data Architecture and Manager Allegiant Travel