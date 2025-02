AGL Energy

Die Reise begann im Jahr 2016, als ein kundenorientierter Bot mit dem Ziel geschaffen wurde, Kunden bei der Selbstbedienung über die digitalen Kanäle von AGL zu unterstützen. Im Jahr 2017 wurde die erste Iteration des Alfie Bot veröffentlicht, der KI und Automatisierung nutzt, um Kunden bei der Aktualisierung ihrer Kontodaten zu unterstützen.

Anfang 2020 ersetzten das AGL Assist und das KI-Team in enger Zusammenarbeit mit IBM den Alfie Bot durch einen neuen virtuellen Assistenten, der häufig gestellte Fragen beantwortet und mithilfe von APIs personalisiert ist. Seitdem hat das Team den AGL Assistant, wie er genannt wurde, kontinuierlich weiterentwickelt. Angefangen bei kanalspezifischen Inhalten, damit Kunden relevante Hilfe erhalten, egal ob sie auf AGL.com.au, My Account (authentifiziertes Web) oder in der AGL Mobile App chatten. In jüngster Zeit hat das Team mehrere Transaktionsabläufe entwickelt, bei denen der Assistent dem Kunden nicht nur helfen, sondern ihn auch tatsächlich bedienen kann. Diese Journeys wurden mit IBM® watsonx Assistant™ erstellt, das in die ERP-Software des Unternehmens integriert ist. Mit der Unterstützung von ISW hat das Team auch mehrere Updates für den watsonx Assistant vorgenommen, darunter den Wechsel zu Watson Actions.

Heute beginnen jeden Monat 125.000 Kunden einen Chat mit dem AGL-Assistenten und 36–38 % dieser Chats werden erfolgreich bearbeitet, ohne dass ein Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt erforderlich ist.