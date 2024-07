Die Lösung befindet sich noch in der Entwicklung, aber das AOC hat bereits erhebliche Verbesserungen festgestellt. Der vielleicht wichtigste Wertindikator aus Sicht des AOC ist die Verkürzung der Schadenbearbeitungszeit. Garst erklärt: „Von Anfang bis Ende waren es durchschnittlich 45 bis 60 Tage. Anwälte warteten manchmal monatelang auf ihre Bezahlung. Jetzt, mit der Automatisierung, sind es nur noch 10 Tage oder weniger. Das ist tatsächlich weniger als die gesetzlich vorgesehene Zeit.“

Die Transparenz in jedem Schritt des Prozesses verändert die Verwaltung und Berichterstattung. „Wenn sich die Direktorin des AOC früher mit dem Obersten Richter traf, verbrachten sie und ihre Mitarbeiter unzählige Stunden damit, in den einzelnen Systemen die notwendigen Daten zu sammeln, um sich einen vollständigen Überblick über den Stand der Anträge zu verschaffen“, sagt Garst. „Jetzt braucht sie nur noch ihr iPad zu öffnen und ihnen zu zeigen: ‚Hier ist die Anzahl der Fälle. Hier sind sie im Genehmigungsprozess.‘”

Die Lösung ermöglichte auch die erste Gehaltserhöhung für die Pflichtverteidiger des Staates seit einem Jahrzehnt. Laut Garst wäre die Umstellung mit den bisherigen Systemen eine große Herausforderung gewesen. „Wenn Sie diesen Lohnsatz ändern, müssen Sie einen einfachen Weg haben, ihn zu ändern. Außerdem müssen Sie dafür sorgen, dass der Lohnsatz nur ab dem Tag geändert wird, an dem der neue Satz genehmigt wurde, so dass er nicht für jeden einzelnen Antrag im System geändert wird. Und wenn man sich das Arbeitsaufkommen ansieht, ist das der gesamte Zustand. Es war also eine große Herausforderung.“ Darüber hinaus half die durchgängige Transparenz dem AOC, die Dokumentationsanforderungen des Finanzministeriums für die elektronische Übermittlung von Zahlungen zu erfüllen. Zum ersten Mal konnten öffentliche Verteidigungsressourcen über Electronic Funds Transfer (EFT) bezahlt werden.

Die Mitarbeiter des AOC sind begeistert. „Sie sind mit dem System glücklich“, erzählt Garst. „Das befriedigendste Feedback ist das, was man aus der Praxis hört. Der Direktor reist durch den Staat und es gibt mehrere Benutzergruppen mit verschiedenen Anwälten. Es gab im letzten Jahr nur hervorragendes Feedback.“

Nachdem die Beweise erbracht wurden, hat sich das Denken des AOC auf das verlagert, was sonst noch möglich sein könnte. „Wir kümmern uns jetzt um Verbesserungen“, erklärt Garst. „Verbesserungen bei der Berichterstattung, bei den Prozessen. Wir haben Dashboards für den Direktor erstellt. Wir geben ihnen jetzt das System, von dem sie immer geträumt haben.“ Zu den Verbesserungen, die untersucht werden, gehört der Einsatz von KI zur Analyse von Daten und zur Rückmeldung von Erkenntnissen, um den Prozess weiter zu optimieren. „Sie sind voller Vorfreude“, sagt Garst. „Sie sagen: ‚Oh, kann ich dies tun? Kann ich jenes tun?‘ Sie haben gesehen, was im Bereich des Möglichen liegt, und jetzt wollen sie es vorantreiben.“

Das Urteil Gideon v. Wainwright bestätigte, dass selbst die Bescheidensten und Unterdrücktesten unter uns auf der Waage der Gerechtigkeit gleichermaßen wiegen. Das AOC bringt dieses Urteil in die täglich stattfindenden Gerichtsverfahren ein. Und eine faire Vertretung für mittellose Angeklagte zu gewährleisten, bedeutet auch, dass die Verteidiger entschädigt werden müssen. Indem das AOC den öffentlichen Verteidigern mehr Geld zahlt und dafür sorgt, dass sie schneller bezahlt werden, zieht es mehr Auftragnehmer für das Indigent Defense System an und vergrößert so den Pool an Ressourcen. Dies bedeutet, dass bedürftige Angeklagte einen besseren und schnelleren Zugang zu einer fairen Verteidigung haben. Die Effizienzgewinne sind ein Gewinn für Gerichte und Verteidiger. Die Ergebnisse, wie bei Gideon v. Wainwright, sind ein Sieg für die Gerechtigkeit.