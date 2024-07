Während sich unser Land und die Welt mit den schwierigsten Problemen unserer Zeit beschäftigen – der Corona-Pandemie, dem Kampf gegen Rassismus und mehr – mussten Marken die Art und Weise, wie sie ihre Verbraucher erreichen und mit ihnen kommunizieren, umstellen.

Vor diesem Hintergrund wandte sich der Ad Council (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) an IBM Watson Advertising, um die Öffentlichkeit über die Initiative „Fight for Freedom“ der Kampagne „Love Has No Labels“ zu informieren, die sich mit rassistischer Ungerechtigkeit, Vorurteilen und Gleichberechtigung befasst.