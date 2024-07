ActivTrades wusste, dass die bestehende Infrastruktur vor Ort nicht ohne Weiteres skaliert werden konnte, um die schnell wachsende Zahl von Kunden zu bewältigen. Das Unternehmen wollte auch die Geschwindigkeit erhöhen, mit der es neue Server einrichten konnte, um seinen Kunden neue Funktionen schneller zur Verfügung stellen zu können. Um beide Anforderungen zu erfüllen, entschied sich ActivTrades für die Migration von lokalen Servern in die Cloud. Das Unternehmen führte einen detaillierten Vergleich der weltweit führenden Anbieter von Cloud-Diensten durch. Außerdem wurden mehrere Machbarkeitsnachweise erstellt, bevor es IBM als besten Anbieter für seine Anforderungen auswählte.

„Wir haben die Geschwindigkeit der Server und die verschiedenen Portfolio-Angebote getestet“, so Ivanov. „Ein wichtiger Aspekt war, dass IBM Bare Metal Server anbietet, die wir selbst verwalten können. Dadurch sowie durch die Erfahrung von IBM mit der Finanzdienstleistungsbranche wurde IBM Cloud zum perfekten Partner für ActivTrades.“

Während ActivTrades bereits VMware-Virtualisierung in seiner lokalen Infrastruktur nutzte, beschloss das Unternehmen, diese Umgebung in der IBM Cloud nachzubauen, um die Architektur zu optimieren und zu vermeiden, dass bestehende Konfigurationsprobleme in die neue Cloud-Umgebung übertragen werden. ActivTrades setzt VMware vSphere auf IBM Cloud ein und nutzt die Vorteile von IBM Cloud Bare Metal Servern , die speziell von IBM für optimale Leistung und Kompatibilität mit VMware konfiguriert wurden. Die von ActivTrades gewählte Lösung umfasst virtuelle LANs, Netzwerksicherheitsmaßnahmen und vom Benutzer anpassbaren Speicher. Sie bietet alles, was für den Aufbau und die Verwaltung einer virtualisierten Serverlandschaft erforderlich ist.

Durch die Nutzung robuster Netzwerk- und Sicherheitsdienste in der IBM Cloud hat ActivTrades die Verfügbarkeit seiner Dienste verbessert und gleichzeitig seine Systeme gegen unbefugtes Eindringen gestärkt. Beides sind Schlüsselelemente für den guten Ruf des Unternehmens am Markt und tragen dazu bei, das Vertrauen der Kunden zu wahren.

„Die Migration in die Cloud war ein mehrmonatiges Großprojekt, bei dem wir hervorragende Unterstützung und Hilfe von IBM erhielten“, so Ivanov. „Die Kombination aus vSphere und Bare Metal Servern gibt uns volle Flexibilität bei der Verwaltung der virtuellen Server, unterstützt durch den Komfort der gebündelten IBM Services rund um Netzwerk, Cloud-Sicherheit, Storage und VMware-Lizenzierung. Ein weiterer Vorteil von IBM Cloud war die Möglichkeit, unsere Dienste in mehr als einem Rechenzentrum zu hosten, um uns vor Ausfällen zu schützen.“

Mit seinen geschäftskritischen Handelsplattformen, die auf VMware vSphere in der IBM Cloud laufen, hat ActivTrades nun die Kapazität, mehr als eine Million Transaktionen pro Tag in Echtzeit abzuwickeln und kann mit wenigen Mausklicks zusätzliche Kapazitäten bereitstellen.

„Dies ist ein schnelllebiges Geschäft, und die Trader erwarten viel Flexibilität und Geschwindigkeit“, sagt Ivanov. „Früher mussten wir tagelang warten, um einen neuen Dienst bereitzustellen, und jetzt können wir das innerhalb von Stunden mit VMware vSphere auf IBM Cloud erledigen.“