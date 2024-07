Konkret ging es darum, die Flut an routinemäßigen und sich wiederholenden Anfragen von Arbeitssuchenden zu bearbeiten, die viel Personal im Unternehmen binden. Wo befinden Sie sich? Kann ich mit einem Berater sprechen? Brauche ich einen Termin? Was sind die Zulassungskriterien für dieses Programm? Können Sie mir helfen, einen Arbeitsplatz zu finden und mich für eine Veranstaltung zu registrieren? Solche Informationen befanden sich auf der Website, aber die Leute ziehen oft ein interaktives Erlebnis der Suche vor. Die Herausforderung bestand also darin, die Informationen interaktiv bereitzustellen und gleichzeitig Personalressourcen zu schonen.

ACCES stellte sich einen KI-gestützten virtuellen Agenten oder Gesprächsassistenten als ersten Ansprechpartner für digitale Anfragen vor. Daher reichte ACCES 2019 bei Accenture einen Antrag auf einen zweiten Zuschuss für ein Technologieentwicklungsprojekt ein, der anschließend genehmigt wurde. Im Rahmen dieses Projekts gab ACCES eine Ausschreibung für einen Anbieter heraus, um einen virtuellen Assistenten zu entwickeln, der Besucher direkt von der Website aus ansprechen konnte. Dieser müsste rund um die Uhr häufig gestellte Fragen beantworten, um Routineanfragen zu bearbeiten, Benutzern die Registrierung für Veranstaltungen ermöglichen, Leads von Arbeitssuchenden zu generieren, denen die Mitarbeiter nachgehen könnten, und Hunderte von Personalstunden bei solchen Aufgaben einzusparen.

Nach einem Anbietervergleich entschied sich das ACCES-Team für IBM Business Partner Newcomp Analytics – ein Expertenunternehmen für Data Science, maschinelles Lernen und KI. Was verschaffte Newcomp den Vorteil? „Es gab Aspekte an den KI-Lösungen von IBM Enterprise, die uns wirklich gefielen, und Newcomp zeichnete sich durch seine Expertise bei der Implementierung dieser Tools für andere Kunden aus“, so Dhiman. Newcomp beeindruckte das ACCES-Team auch mit seinem Verständnis für das Projekt, seiner Erfahrung mit bewährten Implementierungsbeschleunigern und seiner Fähigkeit, ACCES-Mitarbeiter in KI zu schulen, um zukünftige Initiativen zu unterstützen.