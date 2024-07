Das gemeinsame Team überlegte den neuen Kontenplan und den besten Ansatz zur Standardisierung der Prozesse im gesamten Unternehmen. JD Williams wollte die Abläufe vereinfachen, zum Beispiel mit standardisierten Managementberichten, automatisierter Bargeld- und Bankabwicklung und Self-Service-Beschaffung. Da ein Großteil der späteren Implementierungsphasen des Oracle Retail Management Systems vom Finance Transformation Projekt abhängt, hat JD Williams IBM Services ausgewählt, um diese wichtige erste Phase zu unterstützen.

Andy Haywood, Chief Information Officer, sagt: „Wir haben uns bei der Bereitstellung dieser Version für IBM Services entschieden, weil das Unternehmen über eine große Erfahrung und Erfolgsbilanz bei der Implementierung von Oracle Back Office verfügt. Oracle Fusion ist neu auf dem Markt und IBM Services vermittelte uns die Gewissheit, dass sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügten, um termingerecht eine hochwertige Lösung bereitzustellen.“

David Hilary bestätigt: „IBM bot eine überzeugende Mischung aus Oracle-Implementierungserfahrung, mit eindeutigen Fähigkeiten und einem überaus wettbewerbsfähigen kommerziellen Angebot. Für JD Williams hat das Team von IBM Services, das mit uns zusammenarbeitet, den perfekten Mix aus Produktkenntnis und Geschäftssinn bewiesen. Einige Mitarbeiter von IBM Services verfügten beispielsweise über Qualifikationen im Rechnungswesen, und wir beschäftigten auch Spezialisten für die Bereiche Debitoren, Kreditoren und Hauptbuchhaltung.

„Wir haben festgestellt, dass die Berater von IBM Services sehr ansprechbar und professionell sind. Bei IBM herrschte die Einstellung 'Wir werden die Termine einhalten, koste es, was es wolle', und sie waren im Umgang stets offen, ehrlich und transparent. IBM Services wurde schnell zu einem anerkannten Entscheidungsträger, der uns half, den besten Weg für JD Williams zu finden.“

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit implementierte JD Williams eine Reihe von Oracle Fusion-Lösungen, darunter Fusion Financials (Hauptbuch, Cash Management, Forderungen, Verbindlichkeiten und Steuern), Fusion Procurement (iProcurement und Einkauf), Fusion Middleware (zur Integration von Altsystemen, einschließlich eines neuen Drittanbieter-Scanbüros) und OBIEE Dashboards (Financial Analytics, Procurement & Spend Analytics) für Managementinformationen.

David Hilary fährt fort: „Ein Teil der Partnerschaft besteht darin, dass IBM uns geholfen hat zu lernen, wie man Programme dieser Art durchführt. Dies hat uns dabei geholfen, die Unternehmenskultur dahingehend zu verändern, dass wir in einem viel größeren Maßstab denken. Es ist bemerkenswert, dass IBM Services selbst in einer Zeit erheblicher Umstrukturierungen bei JD Williams das Programm auf Kurs gehalten hat. Hier wurde nicht mehr versprochen, als geliefert wurde, sondern IBM Services hat einfach zugesagt und geliefert.“

Nicola Mead merkt an: „Wir haben die Herausforderungen mit IBM Services gemeistert und sowohl Oracle Fusion Finance als auch Oracle Fusion Procurement genau im Zeitplan fertiggestellt. IBM Services war maßgeblich an der Planung und Vorbereitung des neuen Kontenplans beteiligt, und die Zeit, die wir in die Vorbereitung und anschließend in die Schulung investiert haben, hat sich zweifellos ausgezahlt.

„JD Williams beauftragte IBM mit der Durchführung von Schulungen, der Ausbildung von Schulungsleitern und der Beratung zum Change Management, wobei sowohl On- als auch Offshore-Ressourcen in einer sehr erfolgreichen Kombination eingesetzt wurden. Dies war sowohl für JD Williams als auch für Oracle eine erstmalige Implementierung. Wie bei jedem Projekt gab es Hürden zu überwinden und Zeitpläne einzuhalten, und IBM unterstützte uns bei der Inanspruchnahme des Advanced Customer Support (ACS) Service von Oracle, um sicherzustellen, dass wir erfolgreich waren.