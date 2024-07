Bachelor@IBM Programm

Im Bachelor@IBM Programm kombinierst du Praxis und Studium und schließt nach drei Jahren als „Bachelor of Science“ mit wertvoller Berufserfahrung an der dualen Hochschule Stuttgart bzw. Mannheim dein Studium ab. Während du in der Praxisphase in abwechslungsreichen Projekten und unterschiedlichen Teams arbeitest, lernst du innovative Technologien kennen. Wir bieten dir neben verantwortungsvollen Aufgaben bei einem festen Gehalt ein umfangreiches Schulungsangebot, modernste Arbeitsausstattung und Unterstützung bei deiner weiteren Karriereplanung.