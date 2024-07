Wir verwenden eine Vielzahl an Programmiersprachen, Betriebssystemen und Frameworks bei IBM, je nach Anforderungen an deinen Job. Dazu gehören unter anderem: Java, C, C++, Perl, Bash, Javascript, Python, Go, Ruby, Swift, PL/X usw.

Vielleicht musst du für deine neue Position auch eine neue Programmiersprache oder neue Fähigkeiten lernen, zum Beispiel die Agile-Methodik, Cloud, neue Frameworks usw. Die Branche ändert sich permanent und passt sich stetig den Anforderungen unserer Kundschaft an. Wenn du also einen Growth Mindset hast, wird es dir leichter fallen, in diesem Umfeld erfolgreich zu sein.

Besuche unsere Entwickler-Community, wenn du mehr erfahren möchtest. Dort findest du über 100 Open-Source-Programme, eine Bibliothek mit Wissensressourcen und Zugang zu erfahrenen Entwicklern, die dir helfen können.