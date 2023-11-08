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“由于更灵活的配置选项和 IBM z/OS 3.1 的推出，将有更多企业可使用 IBM z16 的创新功能。BMC AMI 解决方案与这些变革完全兼容，组织能够充分利用 AI 的威力，让变革成为自身的竞争优势。” – John McKenny，Intelligent Z Optimization and Transformation 高级副总裁兼总经理
“在 Dynatrace，IBM z/OS 3.1 帮助我们改进了一些混合云用例，我们对此感到非常兴奋。Dynatrace 软件智能平台与 IBM z/OS 3.1 相结合，企业将可利用可观测性、自动化和智能化加速实现业务转型。 - Alexander Huetter，产品管理部
“RES IT 自 1994 年与 IBM 合作起，便成为 IBM z/OS 生态系统的一部分（一直是该生态系统的推动者和支持者），我们对此深感自豪。z/OS 3.1 的正式发布证实了我们的选择是正确的，可有效为全球大客户提供 IT 服务。” – Marco Passerini，国际业务副总裁
“哇，借助 Python 经济高效的支持，IBM Z 无疑开启了融合 AI 的 z/OS 3.1 时代。” — Stephen Fedtke 博士，首席技术官
“INTERCHIP 的 RealTime Defrag (RTD) 提供存储管理功能来优化系统存储空间的使用，这将有利于依赖可扩展性和安全性的 z/OS 3.1 AI 操作系统。” – 首席技术官 (CTO) Alexander Buschmann
“IntelliMagic 很高兴能够为 IBM 在 z/OS 3.1 中引入创新提供支持，以提高 IBM Z 平台的可扩展性和敏捷性。我们的目标是帮助客户以最佳成本实现高水平的应用程序服务可靠性，这一目标得到了 IBM 的支持，它为建立 z/OS 基础提供了投资。” – 首席执行官 (CEO) Els Das
“分析和 AI 技术的扩展使用是 z/OS 客户对产品的首要要求。IBM z/OS 3.1 将帮助我们更轻松地将 AI 融入我们的产品中，并让我们充分利用 IBM 不断扩展的云支持技术。我们期待与客户和 IBM 合作，将基于 Z 的新产品和服务推向市场。” – Steve Carrillo，支持副总裁
“使用 FLAM on z/OSv3r1 释放数据的全部潜力！使用我们的元素、字节和记录 API 无缝集成到现有流程中。通过压缩和加密提高效率和安全性，同时轻松遵从各种安全标准，从而受益。此外，我们在加密和压缩数据集 FLAM 中搜索和检索项目的独特功能在竞争中脱颖而出。利用 FLAM on z/OSv3r1 保护您的数据并提升您的业务。” – 首席技术官 (CTO) Falk Reichbott
“Bloombase 对 IBM z/OS V3R1 的推出感到非常兴奋。Bloombase 和 IBM 建立了长期合伙关系，企业采用混合云以及保护其重要数据（从 IBM Z 平台到超融合、可组合基础架构等）的需求推动了这种合伙关系的发展。” – 首席执行官 (CEO) Sean Xiang
“Alebra Technologies 始终希望有机会在更新的 IBM 版本上运行我们的软件解决方案。我们会抓住一切机会整合和利用新的操作系统提供的功能。通过与 IBM 深入合作，我们在联合产品创新和客户价值方面始终处于领先地位。” – Bill Yeager，Alebra Technologies, Inc. 首席技术官
“IBM z/OS 3.1 的方向和技术堆栈与 PKWARE 不断开发的新解决方案完美契合。从融合 AI 的框架和 NoSQL 接口到混合云的持续改进，PKWARE 很高兴能够展示 z/OS 3.1 旨在执行的卓越功能。” – Jason Dobbs，首席技术官
“IBM 的 z/OS 3.1 利用现有 z/OS 应用程序（例如 Tone 的 JES Spool、主机输出和系统管理解决方案）的优势，同时添加关键的操作系统智能、安全性和弹性功能，在未来为世界上最关键的工作负载提供最佳服务，从而将企业带入了一个新的技术时代。” – 总裁 Shirley Balarezo
“NewEra Software 热切期待 z/OS V3R1 的推出。NewEra 将像以往支持每个新的 z/OS 版本一样，在当天即支持 z/OS V3R1。IBM 将提供一些增强功能，对于仰赖无与伦比的运行时间、可靠性和安全性的组织而言，z/OS 将是理想之选，正如 NewEra Software 的 Integrity Controls Environment (ICE) 可帮助客户为其业务应用程序创建和维护一个高度可用、更加安全的环境。 – Jerry Seefeldt，战略合作伙伴关系总监
“使用 FOCUS 和 WebFOCUS 产品的 ibi 客户之所以选择 IBM Z 平台，是因为 IBM 持续提供卓越的创新软件和硬件。对于每个新的 z/OS 版本，ibi 客户都可以获得旧版本认证的优势，从而保护重要的业务投资。他们还在新的 FOCUS 和 WebFOCUS 版本中集成了功能强大的新技术。45 年来，我们一直与 IBM 客户合作开发和部署任务关键型应用程序，希望秋季即将发布的 z/OS 3.1 新版本继续取得成功。” – Vijay Raman，产品和技术副总裁
“三十多年来，ColeSoft 已为数千名高级（和初级）软件工程师在 z/OS 最低级别调试复杂应用程序方面提供支持。Colesoft 通过 IBM 的最新产品 z/OS 3.1 继承了这一传统，对此它感到非常自豪。” – 总裁 Calin Cole
“从多年前的 MVS 操作系统到如今满足并超越客户和用户需求的操作系统，z/OS 3.1 操作系统展示了这一持续进展。很高兴能为 IBM z/OS 3.1 操作系统技术的最新进展献一份力。” – Bob Biggs，专家系统工程师
“Informatica 乐意继续为 IBM Z 客户提供支持，Informatica 业界领先的大型机数据集成产品 PowerExchange 和 Cloud Mass Ingestion for Databases 将可在高度安全的 IBM z/OS 3.1 环境中运行。” – Philip Line，产品管理高级总监
“21CS 很高兴与 IBM 合作，通过 z/OS 3.1 实施融合 AI、增强弹性和为客户简化操作环境管理的战略。z/OS 是创新计算的标准，21CS 将在第一天即支持其新版本，并为此感到自豪。” — Nick Pachnos，首席执行官
“DTS Software 的存储管理专家很高兴地宣布对 IBM 最新操作系统版本 z/OS V3R1 提供当天支持。DTS 套件（包括旗舰产品 ACC Monarch 和 Space Recovery System (SRS)）得到了增强，以利用 z/OS V3R1 提供的新功能和机会，我们期待与 IBM 继续合作，提供世界一流的产品，以增强 z/OS 环境并满足客户的任务关键型需求。” – 大型机系统工程师 Jerry Spencer
“DataVantage 系列产品（DataVantage IMS 版本 7.1 和 7.2、DataVantage Db2 版本 12.2、DataVantage DME (tm) 版本 2.2）都已准备就绪，将可在 z/OS 3.1 上运行，并将继续满足不断增长的 AI 需求。” — Dave Simpson，大型机产品经理
“通过这个主要的 z/OS 版本，IBM 再次突破了大型机和混合云的界限。z/OS 3.1 将为客户提供新的 AI、云、容器和开发功能，支持 Beta Systems 客户未来通过我们的产品增强对大型机的使用。” – 合作伙伴管理总监 Boris Kemp
“Software AG 很自豪能够支持 IBM z/OS 3.1，并为我们共同的客户提供富有弹性且安全的环境来运行基于 Adabas & Natural 构建的关键应用程序。z/OS 3.1 增强功能的迅速采用进一步巩固了 Software AG 的承诺，确保我们的 Adabas & Natural 客户现在就为未来做好准备。” – Software AG Adabas & Natural 总经理 Arno Theiss
“我们的多功能 ZETALY 软件套件旨在支持在任何环境中无缝部署。它利用 z/OS 3.1 的威力，并结合 zOS Container Extension 的功能，将 ZETALY 应用程序作为 Docker 容器启动。借助此功能，大型机管理员将能够维持一致的基础设施管理实践，无论他们是使用传统的 Z 应用程序还是探索依赖 Z 资源的 ZETALY 等新技术。” — Redwene Haddou，首席技术官
“Xerox Corporation 将继续为 IBM Z 客户提供支持，其行业领先的大型机打印产品将可在高度安全的 IBM z/OS 3.1 环境中运行。” - Mike Kirby，工作场所解决方案工程副总裁
“z/OS 3.1 不仅仅是一个新版本，而且是一个全新的版本，标志着 IBM 旗舰业务平台开启了重要的 AI 融合之旅。对于 IBM Z 大型机用户而言，这是一个激动人心的时刻！” – Ed Jaffe，首席技术官
“PerfTechPro zAnalytics - 协助管理 IBM 的 zSystems 平台成本，支持云计算、AI、安全性和硬件的新增强功能，从而增强操作系统的可扩展性、可用性、网络效率和总体简化。CPM 解决方案 PerfTechPro zAnalytics 提供具有成本效益的软件，使客户能够充分利用 z/OS V3.1。” – 副总裁 Bill Hart
“GFS Software 热切期待 IBM V3R1 的发布。我们的解决方案从第一天起就将全面支持 z/OS 3.1，我们的客户可以继续信赖我们对存储在 Z 上的关键信息提供高效管理、质量和安全性控制的承诺。” – Pedro Figueiroa，国际合同总监
“Dino Software 很自豪能够继续使用我们对新 z/OS 版本的第一天支持标准，我们期待进一步利用 IBM 功能为 zStorage、ICF 目录和 I/O 优化开发创新解决方案，其中包括管理、分析、保护和修复技术先进的大型机环境。Dino 的旗舰产品 T-REX for ICF 目录管理将于同一天推出其新版本，其中包括适用于新 z/OS 3.1 的功能。我们的其他企业级产品（如用于企业级 zstorage 管理的 Universal Data Manager、用于 VSAM 动态批量缓冲的 VELOCI-Raptor 以及其他产品）将与 z/OS 3.1 一起为我们的共同客户提供更高的性能，并确保业务连续性和弹性。” – 首席执行官 (CEO) Murray Kruger
“IBM 的 zOS 3.1 操作系统融合了 AI，提供了未来关键工作负载所需的更多智能和创新。UNICOM 的解决方案将利用这一新操作系统版本，加速软件部署，实现客户和员工体验现代化，并利用新技术获得竞争优势。zSystems™ 平台允许客户保留其现有的 IT 基础设施投资，同时根据其选择的架构灵活地运行、构建和管理工作负载并将其现代化。这些功能对于成功实现数字化转型、获得这一核心计算平台的竞争性必需品都至关重要。” – Larry Lawler，首席技术官
“我们很高兴能够采用 z/OS 3.1 的正式版本，这进一步巩固了 IBM Z 作为面向未来的企业的首要平台的地位。在 Sopra Banking，我们致力于为客户提供富有弹性、安全和现代化的解决方案，同时利用 z/OS 3.1 的增强功能实现无与伦比的性能和效率。我们一起踏上银行技术的创新之旅。” – 大型机事业部架构与工程，Guillaume Ventre
“IBM 硬件开发人员在 IBM z16 中使用 Telum 芯片展示的创新让我感到震惊。新的通信结构和缓存重组是工程艺术的杰作。” – 首席技术官 (CTO) Edward Jaffe
“很高兴看到 IBM 为大型企业带来充满活力、强大可靠和富有吸引力的大型机平台。z16 和 AI 的结合纯粹是一种创新。” – 首席技术官 (CTO) Stephen Fedtke 博士
“IBM z16 的创新让当今企业开阔了视野，它为构建下一代环境提供灵活的基础，并提供一个增强的平台来利用现有核心技术，例如 Tone 的 JES 管理、STEPLIB 和 ISPF 管理以及主机输出管理解决方案”。 – 总裁 Shirley Balarezo
“PerfTechPro zAnalytics® 很高兴地宣布，我们将在第一天即支持新版 IBM z16，帮助管理混合云基础设施成本，同时支持混合环境中的创新。zAnalytics 提供具有成本效益的解决方案，帮助客户充分利用 IBM Z。” – William P Hart，副总裁
“ZETALY 通过在 Linux on Z 上的 IFL 引擎上运行我们的 ZETALY 套件，从而利用 z16 功能，同时将我们的套件容器化并在 zCX 中运行，从而利用 z/OS 上的 zIIP 引擎。通过利用新版 IBM z16 及其诸多优势，我们可以帮助客户利用 IT 可观测性加速其现代化之旅。” – Redwene Haddou，首席技术官
“听到将推出新版 IBM z16 的公告，Bloombase 感到非常兴奋。Bloombase 和 IBM 建立了长期的合作伙伴关系，主要驱动因素是企业采用混合云，且需要保护 IBM Z、多云、超融合基础设施、可组合基础设施等平台上的重要数据。” - Sean Xiang，首席执行官
“在下一代 IBM Z 中采用全新 IBM Telum 处理器，从而引入片上 AI 加速，对我们的共同客户而言，这是向前迈出的关键一步。它直接将 AI 带到了最需要它的地方 — 低延迟、高容量的工作负载，它们是世界大部分交易经济的驱动力。将记录数据系统保留在 Z 上可提供安全性和低延迟的优势，而 IBM Telum 处理器将通过将获取洞察和风险缓解方案的 AI 直接嵌入到 Z 工作负载中，帮助我们的共同客户利用这些优势。Rocket Software 拥有深厚的技术和域专业知识，与 IBM 建立了 30 多年的战略合作伙伴关系，可以为 IBM Z 提供创新解决方案，并与 IBM 和我们的共同客户携手共进，充分利用这些意义深远的新功能。” – Jeff Cherrington，产品管理副总裁；Tim Willging，工程副总裁兼杰出工程师
“IBM z16 提供一款全新、最先进的 IBM Telum 处理器，具有多项增强功能，包括更高的性能、新颖的芯片封装、缓存架构以及用于高速推理的尖端片上 AI 加速。Capgemini 很高兴能与 IBM 合作，共同利用这些创新。 Telum 添加了专用的片上 AI 加速器，可带来一致的低 AI 延迟，从而加快实时交易和业务期间的欺诈检测。Telum 对主内存进行加密，以提高可信执行环境中的安全性，使其成为在混合云架构中处理敏感数据的绝佳选择。它还通过重新设计的内存接口提高本已令人惊叹的 IBM Z 可用性，该内存接口能够承受完整的通道或 DIMM 故障，从而可以透明地恢复数据而不影响响应时间。IBM z16 将通过带有 API 的新型 Crypto Express 卡面向 Quantum Safe Computing 进行定位，以实现现有应用程序的现代化，并利用量子安全加密算法构建新的应用程序…Capgemini 期待利用下一代 IBM Z 平台令人兴奋的新技术。” – Capgemini Engineering 副总裁兼美洲和亚太地区工程主管 Ronnie Maffa
“IBM z16 中 RoCE 和 OSA 适配器性能提升，以及在 zIIP 引擎中运行 Alebra 的 Parallel Data Mover (PDM)，为需要跨平台访问数据或在平台之间复制数据的客户提供了巨大的价值和无与伦比的吞吐量。IBM z16 上的量子安全加密增强了我们产品的密钥交换的安全性。IBM z16 上的 FlexCapacity 与 PDM 的 VIPA 支持共同为客户提供快速且经济高效的灾难恢复解决方案。随着我们为 IBM Z 上的所有类型的数据提供公共云和混合云连接，Red Hat OpenShift Container 为 IBM Z 和云的集成带来了更多机会。IBM z16 将为我们的 IBM Z 产品带来重大改进，我们对此感到非常高兴。” – Bill Yeager，Alebra Technologies, Inc. 首席技术官
“INTERCHIP 的 RealTime Defrag 期待通过利用 IBM z16 24x7 全天候优化系统存储空间的使用情况。RealTime Defrag 和 IBM z16 是一个功能强大的组合，有助于完善依赖可扩展性、可用性和安全性的 IBM Z 生态系统。” – Alexander Buschmann，首席技术官
“我们预计新版 IBM z16 将改变游戏规则，不仅对于 IBM，对于 PKWARE 也是如此。这可强化 PKWARE 对具有加密意识的平台的承诺。凭借广泛的现代化工具和基础设施，PKWARE 预计将快速增强并帮助我们加速开发网络安全产品。事实上，PKWARE 的网络安全平台和工具已准备就绪，将充分利用新版 IBM z16 中提供的现代化开发基础设施，在本地、云或混合云环境中编码、测试和部署我们的解决方案将成为一项简单而灵活的任务。我们的工程师将可实现我们曾经的梦想，我们对此感到非常兴奋。” – Jason Dobbs，首席技术官
“IBM z16 与 Dell Technologies PowerMax 和 DLm 存储共同提供性能、安全性和灵活性，以满足最严苛的大型机环境。客户可以继续依赖我们 30 年的合伙关系，以实现相互兼容性、支持和对存储创新的承诺。” – 产品开发工程高级副总裁 Robert Decrescenzo
“NewEra Software 相信 IBM z16 是希望在混合环境中加速数字化转型的客户的必备平台。IBM z16 的新特性和功能将帮助组织成功实现现代化，并使我们的客户能够同步部署。” – 软件开发总监 Gordon Daniel
“IBM z16 增强了整体系统和面向服务的分布式解决方案之间的互操作性，并将其统一在一个具有传导性的平台上。作为这些平台之间的纽带，我们将大大受益于 IBM z16 的新功能，并将通过我们的软件向客户提供这些功能。” — Falk Reichbott，首席技术官
“IBM z16 开启了 IBM Z 平台在 AI、安全性和创新方面的新征程。IBM z16 处理器正式发布时，DataVantage for IMS、DataVantage for Db2 和 DataVantage DME 均将完全支持 IBM z16 处理器。” – Dave Simpson，大型机产品经理
“IBM z16 提供了当今客户所需的加密功能和更快的加密处理速度。” — Don Mais，首席技术官
“IBM 的 z16 增加了众多增强功能，使 z 平台始终处于高性能安全计算的前沿。Action Software International 期待通过其领先的系统管理产品 eventACTION 和 ussACTION 最大限度地提高 IBM z16 上 z/OS 的可管理性和可审计性。” – 营销副总裁 Peter Sharma
“Duke Software 很高兴能够支持 IBM z16，这将有助于提高开源功能的灵活性。尤其是 Zowe，它是加速您在 IBM Z 平台上实现现代化之旅的绝佳工具。z/XPF 当前的安装过程需要 z/OS 的特定技能。通过将我们的安装与 Zowe 集成，我们将能够消除这一要求。这绝对是一个双赢的局面。” – 所有者 Dave Day
“我们的许多最大客户都依赖 IBM Z 平台来运行其关键业务应用程序。作为 IBM 合作伙伴，我们很荣幸能够与 IBM 合作增强我们的产品，以便在客户利用 IBM z16 的新功能时为他们提供支持。与安全性和可用性相关的更新至关重要，因为我们与客户合作，在不断变化的世界中推动他们的业务增长。” – 支持副总裁 Steve Carrillo
“Informatica 很高兴能够借助这一重要的 IBM z16 版本为我们的 IBM Z 客户提供支持。我们的客户依靠最新的 IBM Z 技术来运营业务关键型系统，并依靠 Informatica 来帮助使用 Informatica 的 Intelligent Data Management Cloud 集成他们的数据。” – 产品管理总监 Philip Line
“IntelliMagic 很高兴能够在 IntelliMagic Vision 中为 IBM z16 创新提供支持。IBM z16 中的全新集成式 AI 加速器和额外的处理器容量将助力我们的共同客户更上一层楼。IntelliMagic 和 IBM 将继续合作，为 IBM Z 平台提供创新解决方案。” – 首席执行官 (CEO) Els Das
“借助 IBM 的现代混合云基础设施，Crawford Technologies 和 IBM 为我们的客户提供了安全可靠且可扩展的事务处理平台，以管理任务关键型客户通信和工作负载。Crawford Technologies 期待继续与 IBM 合作，为我们的客户提供世界上最快、最准确的文档转换、后期合成和输出管理解决方案，满足当今数字经济的需求。” — Ernie Crawford，首席执行官
“随着 IBM z16 的推出，IBM 继续兑现他们的承诺，即该平台在企业计算中发挥着至关重要的作用，并且是其混合云战略的关键组成部分。推出适用于 IBM z16 的 Telum 处理器是一项重大创新，它使平台上的 AI 能够接近数据，从而获得真正的实时洞察分析”。 – 业务开发副总裁 Lisa Klemens
“随着组织优先考虑云现代化战略的安全性和容器化，对混合云的需求正在迅速扩大。通过容器化，它们能够加速混合云之旅，同时确保可移植性、预先启用的安全性和高可用性等基本功能。 FUJITSU Enterprise Postgres 和 IBM Z 继续合作，利用 Fujitsu 的安全功能（包括透明数据加密和数据屏蔽）与 IBM z16 的新功能相结合，提供真正、安全的混合云，以支持 IBM Z 生态系统利用最新技术。” – 数据管理高级总监 Niki Kennedy
“IBM 持续致力于改进和发展 Z 系列，以满足企业客户不断变化的需求，BMC 对此感到非常高兴。IBM 的 z16 将提供嵌入式 AI，实现实时欺诈检测和预防、更高的性能和无与伦比的弹性等。BMC AMI 和 BMC Compuware 解决方案将与 IBM z16 无缝协作，帮助客户安全、敏捷、经济高效地推动数字业务的发展。” – April Hickel，BMC 产品管理副总裁
“Sine Nomine Associates 期待通过 z16 帮助客户寻找新方法来利用这些系统中内置的 AI，以及在继续推进这一尖端技术的新型混合计算模型中使用 Quantum 作为专业服务的强大功能。” – Kurt Acker，首席 IT 架构师
“FICO 很高兴能与 IBM 合作开展未来项目，这些项目涉及新一代混合云环境以及 IBM z16 为计算社区提供的所有可用机会。” – GTS Server Systems 高级经理 Ernestine McDaniel
“zNEXT 是开发混合云的下一级平台。结合 Broadcom 的软件解决方案，客户可以利用该平台推进 AI、网络安全和应用程序开发的机会。” – 首席营销官 Joe Doria
“IBM 大力投资于 IBM z16 的安全性、弹性、AI 和混合云功能，Software AG 对此感到非常兴奋。将普遍加密等创新技术添加到我们的产品组合中，可确保我们的 Adabas & Natural 客户继续受益于市场上最高标准的安全性。” – Arno Theiss，Adabas & Natural 和大型机解决方案总经理
“Watson & Walker 对最新的 IBM z16 感到非常兴奋。我们生活在一个数据密集型世界，新的 CPC 缓存设计将帮助 Z 客户比以往更高效地处理更大量的数据。增强的内存效率也与新的 AI 加速器完美匹配，同时可以为数据密集型应用程序提供无与伦比的功能。从基础架构的角度来看，新的 AI 增强功能支持最新的 AIOps 产品提供功能和效率，从而巩固 z/OS 作为业界旗舰操作系统的地位。” – 总裁 Frank Kyne
“UNICOM 的数字化转型解决方案由 IBM Z 提供支持，可满足企业对性能和弹性的要求。IBM z16 提供业界最佳的加密服务和片上 AI 加速，满载时可以运行 350 万个 Docker 容器：实在是太亮眼了！” – Larry Lawler，首席技术官
“Beta Systems 非常期待新版 IBM z16 及其混合云和大型机计算等新功能。我们乐意在我们的软件产品中支持 IBM z16，帮助我们的客户利用 IBM Z 系统翻开安全、可扩展、高性能企业计算的新篇章。” – Boris Kemp，Beta Systems DCI Software AG 产品战略总监
“...HCL 和 IBM 密切合作，设计产品路线图和功能，以充分发挥 Z 平台的优势并让大型机从业者感到满意。对于那些希望实现混合模型和创新用户体验投资现代化的客户，HCL 和 IBM 对 Z 平台的持续关注、投资和推进为其提供了一条富有成效的道路，这将有助于激励新一代大型机用户。我们对 IBM z16 的新功能感到非常兴奋，并期待为我们的共同客户提供支持。” – HCL Software 大型机产品组合全球总监 Jennifer Bean
“Zafin 的 Product and Pricing Lifecycle Management 与 IBM z16 相结合，共同提供端到端的分析和 AI 功能，通过可组合的架构实现大规模的实时定价、警报和 360 度客户视图，帮助银行加速创新、优化定价、提供计费和相关功能，并为每一次客户互动创造新的价值 — 不放过任何交易。” – Venkataraman Balasubramanian，Zafin 执行副总裁兼首席技术官
了解州府 IT 部门如何与 IBM Z 和 Xerox 合作，将打印机的手动灾难恢复流程转变为自动化解决方案。
了解 IBM Z 上的 Sopra Banking Software 解决方案如何助力银行更迅捷地响应客户不断变化的需求并保持竞争力。
了解 SAS 客户如何使用 MXG 软件来衡量性能、利用率和规划，以确保大型机容量满足需求。
了解 Confluent on IBM Z 提供哪些功能来帮助您通过弹性数据流平台实现大型机应用程序的现代化。
了解 IBM Z 上的 Backbase 如何统一来自不同系统的数据以创建无缝的数字客户体验。
观看本次小组讨论，聆听 IBM 和 Backbase 讨论重塑客户参与度以推动金融机构逐步实现现代化。
了解 Zafin on IBM Z 和 Linux on IBM Z 如何提供基于关系的产品、定价和报价管理来提高灵活性。
了解 SunTec Xelerate on IBM Z 和 LinuxONE 如何提供基于关系的实时产品、定价和计费功能来加速数字化转型。
了解 IBM Z 和 LinuxONE 上的 Intellect Design Core 如何提供 API 驱动的情境化银行平台来加速渠道转型。
了解金融机构如何将功能强大且灵活的 Temenos 解决方案与专为数字革命而构建的 IBM 平台结合起来。
了解 Fiorano on IBM Z 和 LinuxONE 如何为开放银行、支付和合规性提供以 API 为中心的混合集成平台。
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