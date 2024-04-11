当今的测试管理通常涉及测试管理解决方案的使用，可组织并简化测试所需的关键工作流程。此类解决方案能够优化测试规划、帮助构建测试环境、实现测试自动化和可追溯性，改善团队成员之间的沟通和协作。测试管理不应与项目管理混淆：项目管理可用于组织整个软件开发生命周期 (SDLC)，而测试管理着重关注 SDLC 的软件测试过程。

有效的测试管理可以实现持续测试，实时揭示产品质量改进机会，在产品仍处于开发阶段时修复问题，从而加速高质量产品的交付。这与传统测试方法形成鲜明对比：传统测试通常在产品开发过程的最后阶段进行，提供的改进机会和缺陷管理机会较少。