发布日期：2023 年 12 月 29 日
撰稿人：Alice Gomstyn、Alexandra Jonker
测试管理是对保证产品质量的测试活动进行规划、监控和记录的实践。测试管理与软件测试密切相关。随着软件开发变得越来越复杂，测试工作也同样如此，使得测试管理成为开发过程中的重要环节。
当今的测试管理通常涉及测试管理解决方案的使用，可组织并简化测试所需的关键工作流程。此类解决方案能够优化测试规划、帮助构建测试环境、实现测试自动化和可追溯性，改善团队成员之间的沟通和协作。测试管理不应与项目管理混淆：项目管理可用于组织整个软件开发生命周期 (SDLC)，而测试管理着重关注 SDLC 的软件测试过程。
有效的测试管理可以实现持续测试，实时揭示产品质量改进机会，在产品仍处于开发阶段时修复问题，从而加速高质量产品的交付。这与传统测试方法形成鲜明对比：传统测试通常在产品开发过程的最后阶段进行，提供的改进机会和缺陷管理机会较少。
测试的目标是识别并解决问题，使产品满足最终用户的期望。尽管软件应用程序测试取得了显著进展，但多年来仍出现了代价高昂的质量问题。20 世纪 60 年代，软件测试很大程度上局限于单行代码测试或单元测试。但经过几十年的发展，测试流程的覆盖范围已大幅扩展，从确保不同软件组件能协同运行的集成测试，到检查代码或功能更新是否损害软件整体功能的回归测试，多种类型的测试策略和测试目标均包含其中。
虽然开发不同的测试策略可以帮助组织发现更多问题，但可用测试和测试指标的多样性也带来了优先级划分的挑战。组织需要划分测试类型和测试用例的优先级，以便识别紧急问题并迅速将其解决。测试对象日益复杂，使这一挑战变得更为艰巨：每个产品的特性和功能增加意味着需要进行更多测试。
测试规划中缺乏优先级和优化可能导致测试周期低效和无效，阻碍敏捷开发和 DevOps 等开发方法的执行，且无法及时发现代价高昂的缺陷。幸运的是，测试管理和测试管理工具有助于缓解这些挑战，帮助开发团队加速高质量软件的交付并满足可扩展性需求。
过去，公司使用 Excel 等电子表格工具来进行测试管理。虽然这些工具易于掌握，但现代测试管理系统提供的功能可以更好地组织和简化测试管理流程。
当今测试管理工具的一项主要优点是自动化，包括自动化 API 测试、功能用户界面 (UI) 测试、性能测试和服务虚拟化（模拟可能无法实时获得的必要测试组件）。最近的一项调查发现，自动化框架已将软件部署时间缩短了 75%，并将测试覆盖率（显示软件测试彻底程度的指标）提高了 35%。自动化还可以帮助测试人员在不同类型的测试运行中重复使用测试数据，以提高效率。
其他测试管理系统功能可能包括：
利用协作式质量管理解决方案，提供从需求到缺陷的端到端测试规划和测试资产管理。
优化创建和管理非生产环境数据的流程并实现自动化。
利用适用于整个应用程序生命周期的测试和虚拟化解决方案，确保应用程序质量。
轻松创建和执行测试脚本。
领先企业采用集成且持续的测试流程，以确保不断提高产品质量。
为缩短开发周期并使 IT 更好地为业务服务，Danske Bank 采用了敏捷开发流程，并使用 IBM Engineering Workflow Management 软件进行管理。
如今，持续的软件测试最为有效：从设计过程中开始测试，软件构建时继续测试，甚至部署生产后仍需测试。
清晰简洁且准确无误的需求有助于工程团队及早检测出错误，从而降低项目成本和风险。
错误跟踪也称为缺陷跟踪或问题跟踪，是在软件测试期间记录和监测漏洞或错误的过程。
DevOps 将软件开发和 IT 运营团队的工作相结合并实现自动化，从而加快交付更高质量的软件。