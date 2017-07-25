在这个关于微服务应用开发的 6 部分系列中，我们为定义最符合当前需求并能支持长期云采用决策的云试点项目提供了背景框架。

在第 3 部分中：我们提供了一种用于实施您自己的微服务项目的方法。

演进现有应用

现在我们更深入地探讨如何为特定规模的微服务应用开发旅程规划路线，并着眼于从较小规模到较大规模演进现有应用的可能性。

虽然从零开始构建微服务项目也相关且重要，但我们赞同在构建微服务时采用"单体优先"的方法。简而言之，这意味着您首先以任何可行的方式构建您的应用，以验证您的想法。然后，您应用本系列博客中阐述的原则，将您最初的单体应用扩展和演进为微服务项目。如果不能为业务提供价值，创建纯架构的微服务是毫无意义的。

要实施成功的微服务项目，您需要了解三个方面：您的业务、您的文化和技能组合以及您的技术。

理解并定义您的业务需求

您为何考虑转向微服务？对于许多企业来说，需要更高效的软件开发和运营实践，以便更快地为企业创造价值，并提供更好的用户体验。

在了解微服务对现有应用程序和基础设施的影响之前，您必须了解业务的哪些部分进展太慢，无法产生令人满意的结果。在许多情况下，是组织的互动系统导致了速度缓慢。这些系统可通过多种渠道访问——Web、移动端、API 等。速度不足是转向基于微服务的架构的主要原因。

在采用面向微服务的方法之前，您和您的业务利益相关者必须清楚哪些部分未能足够快地进入市场。应用程序的哪些部分需要改进和修改才能运行得更快？要回答这个问题，就需要确定现有单体架构的哪些部分应该进行微服务演进。

使用用户体验流程图或架构图，通过热图式标注帮助团队快速划分现有单体应用的各个部分。例如，使用红-黄-绿量表来标示痛点的优先级，以下是一个店面应用的 Web 归档示例：