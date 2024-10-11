尽管本文无法向计算领域的所有早期先驱者致敬，但有两个人的生活和工作值得一提。这两人都与计算和 CPU 有直接关联：

格蕾丝·霍珀：向“COBOL 大师”致敬

美国人格蕾丝·布鲁斯特·霍珀（Grace Brewster Hopper，1906 年 - 1992 年）加入美国海军时体重仅为 105 磅，比规定的体重限制低了 15 磅。但海军给予了豁免，仍让她入了伍，这是美国海军史上最明智的决定之一。

格蕾丝·霍珀在体格上的不足，被她的活力和多才多艺所弥补。她是一位一流的博学家：一位才华横溢的数学家，拥有耶鲁大学数学和数学物理学双博士学位，瓦萨学院一位著名的数学教授，一位因编写计算机语言和编写第一本计算机手册而备受赞誉的先驱计算机科学家，以及一位海军指挥官（在那个时代，女性很少担任军队行政职务）。

由于她参与了当时领先的计算机项目，例如二战后 UNIVAC 超级计算机的开发，因此霍珀似乎总是深度参与关键的行动中，始终在正确的时间出现在正确的地点。她亲眼见证了现代计算领域的许多历史。她是最初创造“计算机错误”一词的人，该术语描述了一种被计算机设备捕获的真实飞蛾。（最初的飞蛾至今仍在华盛顿特区史密森尼学会的美国国家历史博物馆展出。）

在她参与 UNIVAC 项目的工作（以及后来为 Remington Rand Corporation 运行 UNIVAC 项目）期间，霍珀开始感到沮丧，因为没有更简单的编程语言可以使用。于是，她开始编写自己的编程语言，这就是后来众所周知的 COBOL（COmmon Business-Oriented Language 的首字母缩写词，即面向商业的通用语言）。

罗伯特·诺伊斯：硅谷市长

罗伯特·诺伊斯 (Robert Noyce) 是传统商业意义上的推动者和震撼者 - 他只需露面，就能引发惊人的活动。

美国人罗伯特·诺伊斯（1927 年 - 1990年）是一位天才少年发明家。后来，他将自己的求知欲投入到大学本科学习中，尤其是在看到了贝尔实验室发明的两个原始晶体管之后。26 岁时，诺伊斯获得了麻省理工学院 (MIT) 物理学博士学位。

1959 年，他跟进了 Jack Kilby 于 1958 年发明的第一块混合集成电路，对原始设计进行了大幅修改。诺伊斯的改进催生了一种新型集成电路：采用硅制成的单片集成电路（也称为微芯片）。很快，硅芯片就成为一种启示，以全新的方式改变了各行各业并塑造了整个社会。

诺伊斯在其商业生涯中与他人共同创办了两家极为成功的公司：Fairchild Semiconductor Corporation（1957 年）和 Intel（1968 年）。他是 Intel 的首任首席执行官，该公司至今仍以制造处理芯片而闻名全球。

他在这两项事业中的合作伙伴都是戈登·摩尔 (Gordon Moore)，摩尔因对半导体行业的一项预测而闻名于世，事实证明他的预测非常可靠，几乎就像算法一样。这项预测称为“摩尔定律”，它假设集成电路中使用的晶体管数量大约每两年翻一番。

在诺伊斯执掌 Intel 期间，该公司推出了 Intel 4004，这款芯片现在被公认为掀起了 20 世纪 70 年代的微处理器革命。Intel 4004 的诞生是 Intel 的 Ted Hoff、Stanley Mazor 和 Federico Faggin 三人合作的成果，它成为了有史以来第一款商用微处理器。

在他任职的后期，该公司还生产了 Intel 8080，这是该公司的第二款 8 位微处理器，于 1974 年 4 月首次问世。此后几年内，这家制造商推出了一款 16 位微处理器 Intel 8086。

罗伯特·诺伊斯在其辉煌的职业生涯中，为各项创造发明累积了 12 项专利，并因他在集成电路方面的工作及其产生的巨大全球影响，而受到三位美国总统的表彰。