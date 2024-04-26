我们深知，了解客户的技术问题对于提供有效的支持服务至关重要。企业需要对技术问题获得快速且准确的解决方案，这要求支持团队具备深厚的技术知识，并能够清晰地传达行动方案。产品内置或在线支持工具，例如虚拟助手，可以通过客户自助服务促进更明智、更高效的支持互动。
约 85% 的高管表示，未来两年内，生成式 AI 将直接与客户开展互动。将自助服务搜索功能集成到网站和工具中的企业，借助生成式 AI，其能力将呈指数级增长。生成式 AI 可以从大量数据集学习，并可以生成细致入微和个性化的回复。通过理解问题的深层语境（包括语气、情感及上下文等变量），人工智能能够提供精准契合用户需求的响应，并借助自动化流程执行任务，例如自动创建工单订购替换零件。
即使出现虚拟助手无法独立解决的问题，自动化也能轻松将客户连接到可以提供帮助的真人客服。如果问题升级到真人客服，还可以提供 AI 生成的对话历史摘要，使真人客服能够无缝衔接虚拟助手的处理进度。
作为 AI 的开发者，IBM 与数千家客户合作，帮助他们在整个企业中融入这项技术，以实现新的洞察力和效率提升。我们的大部分经验来自于在自身流程和工具中实施 AI，而这些经验也可以应用到客户合作中。
我们的客户告诉我们，他们的业务需要简化的主动支持流程，能够预测用户需求，从而实现更快速的响应、最小化停机时间并减少未来问题。
IBM Technology Lifecycle Services (TLS) 利用 AI 和自动化能力，通过聊天、电子邮件、电话和网页等多种渠道，为 IBM 客户提供精简的支持服务。将 AI 和自动化集成到我们的客户支持服务工具和运营中，对于提升效率和改善整体客户体验起到了关键作用：
生成式 AI 还提供了另一项优势：通过分析收集到的数据，识别模式和洞察，从而帮助支持人员更轻松地应对复杂问题。这一能力为支持人员提供了对客户情况和历史的全面可见性，使他们能够提供更有针对性的帮助。此外，AI 还可以生成自动摘要、定制化的沟通内容和建议，例如指导客户更好地使用产品，并为新服务开发提供有价值的洞察。
在 IBM TLS，通过访问 watsonx 技术和自动化工具，我们可以提供服务来帮助我们的支持工程师提高工作效率。其中包括：
在技术支持中满足客户需求和期望，需要技术专长、良好沟通、有效工具使用以及主动解决问题的协调结合。生成式 AI 通过引入动态且具有上下文感知的对话，超越简单的问答互动，从而改变了客户服务体验。这带来了更精细、更以用户为中心的互动。此外，生成式 AI 还能自动执行任务、分析数据以识别模式和洞察，并促进更快速地解决客户问题。