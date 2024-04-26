我们深知，了解客户的技术问题对于提供有效的支持服务至关重要。企业需要对技术问题获得快速且准确的解决方案，这要求支持团队具备深厚的技术知识，并能够清晰地传达行动方案。产品内置或在线支持工具，例如虚拟助手，可以通过客户自助服务促进更明智、更高效的支持互动。

约 85% 的高管表示，未来两年内，生成式 AI 将直接与客户开展互动。将自助服务搜索功能集成到网站和工具中的企业，借助生成式 AI，其能力将呈指数级增长。生成式 AI 可以从大量数据集学习，并可以生成细致入微和个性化的回复。通过理解问题的深层语境（包括语气、情感及上下文等变量），人工智能能够提供精准契合用户需求的响应，并借助自动化流程执行任务，例如自动创建工单订购替换零件。

即使出现虚拟助手无法独立解决的问题，自动化也能轻松将客户连接到可以提供帮助的真人客服。如果问题升级到真人客服，还可以提供 AI 生成的对话历史摘要，使真人客服能够无缝衔接虚拟助手的处理进度。

作为 AI 的开发者，IBM 与数千家客户合作，帮助他们在整个企业中融入这项技术，以实现新的洞察力和效率提升。我们的大部分经验来自于在自身流程和工具中实施 AI，而这些经验也可以应用到客户合作中。

我们的客户告诉我们，他们的业务需要简化的主动支持流程，能够预测用户需求，从而实现更快速的响应、最小化停机时间并减少未来问题。