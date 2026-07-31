在开发和部署生命周期早期识别软件风险的 8 种方法

现代软件开发所产生的代码量和复杂性已超过以往任何时期。如今，AI 辅助开发工具可在数秒内生成应用程序逻辑、配置文件以及基础设施定义。然而，大多数应用程序都构建于由开源库、API、容器镜像以及基础设施即代码 (IaC) 模板构成的复杂生态系统之上。

如今，开发与部署生命周期已不再局限于代码编写和发布，还涵盖基础设施配置以及自动化交付流水线。因此，风险已不再仅存在于代码层面，而是贯穿整个生命周期。

尽管这种新模式加速了创新并提升了效率，但也带来了新的挑战：漏洞、不安全配置以及暴露的机密信息可能在缺乏及时可见性的情况下进入代码库。即使代码成功编译并通过自动化测试，依赖项、基础设施配置和服务集成中仍可能存在隐藏风险。此外，许多组织仍在使用分散的工具和有限的自动化能力，拖慢了开发和部署流程的执行效率。配置错误仍是导致安全事件的主要原因之一，而不一致的标准会造成不必要的云成本，并阻碍规模扩展。

技术研究机构 Omdia 的研究表明，软件开发领域正在以极快速度演变。近三分之二的组织已经采用生成式 AI 开发工具，而超过一半的组织如今通过 IaC 配置云基础设施。1

虽然这些技术进步提升了开发速度和扩展能力，但也增加了配置错误和系统性风险发生的可能性。解决这些问题并不仅仅是修复现有痛点。更重要的是建立一种更加主动、标准化和自动化的方法，在开发和部署两个生命周期中尽早识别风险。能够有效实施这一方法的组织，可以提升交付速度、降低成本，并构建更安全、更具韧性的系统。

以下八项实践可帮助开发团队更早识别并管理风险。