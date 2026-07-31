在开发和部署生命周期早期识别软件风险的 8 种方法

实用指南：在漏洞拖慢交付速度或进入生产环境之前，更早发现并解决风险
现代软件开发所产生的代码量和复杂性已超过以往任何时期。如今，AI 辅助开发工具可在数秒内生成应用程序逻辑、配置文件以及基础设施定义。然而，大多数应用程序都构建于由开源库、API、容器镜像以及基础设施即代码 (IaC) 模板构成的复杂生态系统之上。
如今，开发与部署生命周期已不再局限于代码编写和发布，还涵盖基础设施配置以及自动化交付流水线。因此，风险已不再仅存在于代码层面，而是贯穿整个生命周期。
尽管这种新模式加速了创新并提升了效率，但也带来了新的挑战：漏洞、不安全配置以及暴露的机密信息可能在缺乏及时可见性的情况下进入代码库。即使代码成功编译并通过自动化测试，依赖项、基础设施配置和服务集成中仍可能存在隐藏风险。此外，许多组织仍在使用分散的工具和有限的自动化能力，拖慢了开发和部署流程的执行效率。配置错误仍是导致安全事件的主要原因之一，而不一致的标准会造成不必要的云成本，并阻碍规模扩展。
技术研究机构 Omdia 的研究表明，软件开发领域正在以极快速度演变。近三分之二的组织已经采用生成式 AI 开发工具，而超过一半的组织如今通过 IaC 配置云基础设施。1
虽然这些技术进步提升了开发速度和扩展能力，但也增加了配置错误和系统性风险发生的可能性。解决这些问题并不仅仅是修复现有痛点。更重要的是建立一种更加主动、标准化和自动化的方法，在开发和部署两个生命周期中尽早识别风险。能够有效实施这一方法的组织，可以提升交付速度、降低成本，并构建更安全、更具韧性的系统。
以下八项实践可帮助开发团队更早识别并管理风险。
许多传统安全检查发生在代码已经通过开发流水线多个阶段之后。
当漏洞在开发后期才被发现时，开发人员必须重新检查早期修改，安全团队也需要对大量发现的问题进行分类处理。在解决本可更早识别的问题时，发布进度可能因此受到影响。
在开发阶段引入风险检测，使团队能够在编写代码时及时识别漏洞。在开发上下文仍清晰时解决问题，有助于防止风险沿流水线进一步扩散，并降低后期高成本整改的需求。
开发人员大部分时间都在集成开发环境和代码仓库中工作。仅通过外部仪表板或后期报告呈现的安全洞察，往往缺少开发人员快速采取行动所需的上下文信息。
将风险洞察直接嵌入开发人员工作流，帮助工程师在编写或审查代码时识别潜在漏洞。这些安全发现可能包括：
在开发人员工作的场景中呈现这些风险信号，可帮助团队更早解决问题并保持开发进度。
现代应用程序依赖的不仅是应用代码，还包括多个其他组件。开源库、容器镜像、基础设施配置、API 以及部署模板，都会影响应用程序在生产环境中的运行方式。覆盖应用程序技术栈多个层面的可见性，有助于有效检测风险：
综合分析这些层面，有助于发现单独代码扫描可能遗漏的漏洞。
许多现代软件风险并非源于单段代码本身，而是产生于组件之间的交互关系。例如，某个存在漏洞的依赖项可能只有在与特定服务暴露情况结合时，才会被攻击者利用。基础设施配置可能会无意中打通服务之间新的访问路径。
随着应用程序变得更加分布式和模块化，这些交互关系也变得更加复杂。了解代码、依赖项和基础设施如何在不同环境中协同运行，可以更全面地评估应用风险，并帮助发现传统安全检查可能遗漏的问题。
安全工具可在现代开发环境中产生大量安全发现结果。但并非所有漏洞都具有相同程度的风险。影响面向客户服务的漏洞可能需要立即修复，而同一问题如果存在于开发环境中，风险可能相对较低。
将漏洞与应用行为、基础设施暴露情况以及生产环境关联起来的上下文信息，可帮助团队聚焦于潜在影响最大的安全问题。基于实际风险确定修复优先级，有助于开发和安全团队快速解决最关键的问题，同时不影响开发进度。
通过点击式图形用户界面 (GUI) 或自定义脚本进行手动配置容易出错，在大规模场景下也难以保持效率。“ClickOps” 配置方式会导致部署结果不一致，也限制了团队之间的复用和协作。
通过在模块中定义合理的基础设施资源范围，运维团队可以按需配置所需基础设施，避免浪费资源且成本高昂的过度配置，从而帮助组织高效交付经过批准、安全且标准化的基础设施。该方法通过以下方式实现：
快速配置带来了巨大的发展潜力，但组织仍需确保安全与合规，并避免资源过度配置。
与 IaC 密切相关的另一个概念是策略即代码 (PaC)。通过这种方法，组织的安全策略、合规要求及其他治理规则可像基础设施一样，以代码形式进行定义。
与 IaC 类似，将策略转化为代码有助于客户实现治理流程的自动化、协作和审计。其中一个关键优势在于，策略可以在不合规基础设施创建之前主动执行，而不是等问题发生后再被动处理。
实施 PaC 的方式包括：
配置基础设施需要安全访问云资源；然而，对于许多组织而言，跨云服务提供商和不同角色管理凭据仍是一项长期挑战。
访问权限应通过基于角色的控制和最小权限原则进行管理，以确保用户和系统仅拥有完成任务所需的权限。使用动态生成的短期凭据替代长期存在的静态密钥，可降低暴露风险，减少凭据重复使用，并简化凭据生命周期管理。
这种方法不仅能够增强安全性，还能通过强化访问控制并降低部署生命周期中凭据泄露的风险，帮助组织满足合规要求。
随着开发实践不断加速，软件系统持续演进，而这种演进如今已全面延伸至部署阶段。AI 生成代码、开源生态系统和可编程基础设施，使团队能够以前所未有的速度构建强大的应用程序。与此同时，这些技术也带来了贯穿开发与部署阶段的新型风险。
能够在开发生命周期早期发现风险洞察的组织，可以减少后期阶段的中断，并帮助开发人员在开发上下文仍清晰时解决问题。通过标准化基础设施配置、策略执行和动态凭据管理，将这一方法延伸至部署阶段，有助于确保系统迈向生产环境时始终贯彻一致的安全措施。
通过将这些实践融入整个生命周期，组织能够更好地保护环境、提升运营一致性，并在规模扩展过程中持续保持控制。