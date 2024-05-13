通过灵活的模型选择扩展生成式 AI

本博文系列将为商业与科技领导者揭开企业生成式 AI 的神秘面纱。它为变革性人工智能 (AI) 之旅提供了简单框架和指导原则。在上一篇博文中，我们讨论了 IBM 在提供企业级模型方面采用的差异化方法。在本博文中，我们将深入探讨为什么基础模型选择很重要，以及这些模型将如何帮助企业自信地扩展生成式 AI。
在生成式 AI 的动态发展领域，“一刀切”的通用方案已难以满足需求。随着企业致力于充分挖掘 AI 的潜力，拥有多样化的模型选择至关重要，这有助于实现以下目标：
既然我们已经了解了模型选择的重要性，那么在为特定用例选择合适的模型时，我们如何处理选择过多的问题呢？我们可以将这个复杂的问题分解成一系列立即可启动的简单步骤：
通过采用多模型战略，IBM watsonx 模型库提供专有、开源和第三方模型，如图所示：
这为客户提供了多样化的选择空间，使其能够挑选最契合自身独特业务需求、区域合规要求及风险偏好的模型。
此外，watsonx 平台支持客户在自选基础设施上部署模型，提供混合云、多云及本地部署等多种选项，助力客户规避供应商锁定风险，降低总体拥有成本。
基础模型的特征可分为 3 个主要属性。组织必须认识到，过度侧重某一项属性可能会影响其他属性的表现。平衡这些属性是根据组织特定需求定制模型的核心，具体需关注以下方面：
IBM Granite 是 IBM Research 开发的企业级旗舰级系列模型。这些模型以信任和可靠性为重点，以这些属性的最佳组合为特色，使企业能够在其生成式 AI 计划中取得成功。请记住，企业无法使用自己不信任的基础模型来扩展生成式 AI。
IBM watsonx 提供经严格优化流程打磨而成的企业级 AI 模型。该流程以 IBM Research 主导的模型创新为起点，融合开放式协作模式，并在《IBM AI 伦理准则》框架下，基于企业相关场景数据开展训练，旨在提升数据透明度。
IBM Research 开发了一种指令微调技术，可以增强 IBM 开发的模型和开源模型，并提供企业使用所需的功能。除了学术基准之外，我们的 ‘FM_EVAL’ 数据集模拟了现实世界的企业 AI 应用程序。该管道中最强大的模型可在 IBM® watsonx.ai 上获得，从而为客户提供可靠的企业级生成式 AI 基础模型，如图所示：
通过我们的全新 watsonx.ai 聊天演示，在 watsonx 上试用我们的企业级基础模型。通过简单直观的聊天界面发现这些模型在摘要、内容生成和文档处理方面的能力。