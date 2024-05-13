通过灵活的模型选择扩展生成式 AI

基础模型的特征可分为 3 个主要属性。组织必须认识到，过度侧重某一项属性可能会影响其他属性的表现。平衡这些属性是根据组织特定需求定制模型的核心，具体需关注以下方面：

可信：模型清晰、可解释且无害。 高性能：适用于目标业务领域和用例的性能水平。 经济高效：以更低的总体拥有成本和风险提供生成式 AI 的模型。

IBM Granite 是 IBM Research 开发的企业级旗舰级系列模型。这些模型以信任和可靠性为重点，以这些属性的最佳组合为特色，使企业能够在其生成式 AI 计划中取得成功。请记住，企业无法使用自己不信任的基础模型来扩展生成式 AI。

IBM watsonx 提供经严格优化流程打磨而成的企业级 AI 模型。该流程以 IBM Research 主导的模型创新为起点，融合开放式协作模式，并在《IBM AI 伦理准则》框架下，基于企业相关场景数据开展训练，旨在提升数据透明度。

IBM Research 开发了一种指令微调技术，可以增强 IBM 开发的模型和开源模型，并提供企业使用所需的功能。除了学术基准之外，我们的 ‘FM_EVAL’ 数据集模拟了现实世界的企业 AI 应用程序。该管道中最强大的模型可在 IBM® watsonx.ai 上获得，从而为客户提供可靠的企业级生成式 AI 基础模型，如图所示：