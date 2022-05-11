如今，支付行业中仍有许多人误以为 SWIFT 网络只用于跨境支付。1973 年确实如此——当时来自 15 个国家或地区的 239 家银行携手打造了一个高效且安全的自动化支付网络。
成立之初，SWIFT（全球银行间金融电信协会）以三大支柱为基础：安全可靠的通信协议、统一的报文标准，以及持续推出、契合成员需求的服务。
48 年后的今天，这三大支柱依然稳固而关键。SWIFT 早已不止于“跨境支付网络”，如今已为 200 多个国家或地区超过 11,000 名成员提供服务，涵盖多元的金融消息传递能力，并在全球支付领域持续引领创新。
SWIFT 更为国内大额支付带来了全新格局。全球 85 个国家或地区的 60 余个市场基础设施都依赖 SWIFT 网络处理国内交易的清算与结算。SWIFT FileAct 属于批量消息交换机制，使往来银行能够发送和接收各类文件，主要用于传输银行对账单，或处理小额但高频的大批量交易。
SWIFT 已将网络延伸至非银行金融机构，使成员能够进行证券、外汇及其他各类金融信息的交换。事实上，如今 SWIFT 网络上有超过一半的消息与证券交易相关。
随着网络逐步覆盖全球绝大多数金融机构，SWIFT 也向 Microsoft、GE 等大型企业全面开放接入。SWIFT 也成为这些企业与全球各家银行间的唯一标准化连接渠道，大幅提升其财资运作效率并节省成本。
自成立之初起，报文标准便是 SWIFT 的核心支柱之一——一种所有成员均能识别并处理的通用语言体系。
1995 年推出了 ISO 15022 标准，即广为人知的 SWIFT MT（消息类型）标准。其结构与 SWIFT 当年所取代的电传技术相似。尽管历经多次迭代，MT 标准依旧是 SWIFT 网络中使用最广泛的报文格式，并已被全球众多国内网络及专用网络采纳。
九十年代末，SWIFT 意识到，尽管 MT 标准行之有效，但在科技快速演进的背景下已显露出局限。MT 标准无法承载未来每笔交易所需处理的更丰富数据。因此，1999 年 SWIFT 选择采用 XML，并着手开发一种能够体现数据丰富度的新型报文标准。ISO 20022 通常被称为“新标准”。然而，这一标准真正推出是在 2004 年，并由 SWIFT 与各成员机构共同制定。由于其采用并非强制，同时又需对后台系统投入大量资金，ISO 20022 最初的推广并不顺利。但自 2019 年被正式纳入强制实施后，该标准如今已在全球主要网络中部署，成为实现互操作性的核心基础。
由于 SWIFT 在全球金融体系中的关键地位，它也自然成为黑客攻击的首要目标之一。事实上，不少黑客组织都曾以 SWIFT 网络为攻击对象，企图非法转移资金。2016 年，黑客从一家大型银行盗走逾 8,000 万美元，这笔资金至今仍下落不明、未能追回。尽管 SWIFT 网络本身并未被攻破，但 SWIFT 很快认识到，其 11,000 家成员机构在安全水平上均未达到行业标准。
为了统一安全基线，SWIFT 推出了“客户安全计划”，涵盖 27 项安全控制措施，要求所有成员全面审视并重塑自身基础设施，从而强化整个网络的安全防护。在推出的第一年内，91% 的 SWIFT 成员（覆盖逾 99% 的交易量）已确认符合相关控制要求。这显示了 SWIFT 组织多年来在这一通常进展缓慢的行业中所积累的影响力，从而确保了行业的合规性。
然而，SWIFT 并未因既有成就而停滞不前。该网络始终致力于持续创新，不断提升会员的整体体验。
2017 年推出的 SWIFT 全球支付创新（SWIFT gpi）旨在使跨境支付更快速、更经济，并具备完全的透明度与可追溯性。在 SWIFT gpi 成功广泛应用后，超过 90% 的电汇交易可在 24 小时内到账，其中 40% 能在 30 分钟内完成入账。SWIFT gpi 现正进一步扩展功能，通过预验证减少交易被拒的情况，并为企业提供更透明的费用结构以及更完善的收付款可追溯性。随着 SWIFT Go（实时跨境支付的关键基础组件）的推出，gpi 模式也已扩展至低额跨境支付领域。
仅在过去 5 年中，SWIFT 就推出了多项新服务，并完成多项概念验证，从首笔实时跨境支付的落地，到评估将区块链技术融入 SWIFT 网络，再到部署金融犯罪防控与数据分析服务，持续推动行业革新。
如果您仍认为 SWIFT “只负责跨境支付”，那或许是时候重新认识一下了。SWIFT 是全球支付体系的心脏与命脉，缺失这一基础设施，任何经济体都可能瞬间陷入瘫痪。
受近期全球事件影响，外界对 SWIFT 及其在金融服务体系中所扮演的角色关注度显著提升。自 1973 年起，银行与大型企业便依赖 SWIFT 进行安全的信息交换，但这一关键基础设施却鲜少出现在公众视野中。凭借持续可靠、高效、安全的支付服务，SWIFT 赢得了全球逾 11,000 家成员机构的长期信任。只要继续倾听成员需求，并通过协作与创新不断创造新的价值，SWIFT 便将持续壮大，并稳居全球支付体系的主导地位。