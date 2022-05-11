48 年后的今天，这三大支柱依然稳固而关键。SWIFT 早已不止于“跨境支付网络”，如今已为 200 多个国家或地区超过 11,000 名成员提供服务，涵盖多元的金融消息传递能力，并在全球支付领域持续引领创新。

SWIFT 更为国内大额支付带来了全新格局。全球 85 个国家或地区的 60 余个市场基础设施都依赖 SWIFT 网络处理国内交易的清算与结算。SWIFT FileAct 属于批量消息交换机制，使往来银行能够发送和接收各类文件，主要用于传输银行对账单，或处理小额但高频的大批量交易。

SWIFT 已将网络延伸至非银行金融机构，使成员能够进行证券、外汇及其他各类金融信息的交换。事实上，如今 SWIFT 网络上有超过一半的消息与证券交易相关。

随着网络逐步覆盖全球绝大多数金融机构，SWIFT 也向 Microsoft、GE 等大型企业全面开放接入。SWIFT 也成为这些企业与全球各家银行间的唯一标准化连接渠道，大幅提升其财资运作效率并节省成本。