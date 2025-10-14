随着 AI 的崛起，一套清晰且可落地的数据战略从未像现在这样重要。

差异化是不可或缺的；每个 AI 用例都有其独特的数据需求。例如，要充分发挥生成式 AI 的价值，就需要妥善管理非结构化数据。

无论您的目标是什么，成功的数据战略首先要理清您的数据环境：包括数据资产、数据基础设施和企业数据使用情况。您还需要培育数据素养、数据民主化及 AI 应用能力的文化，为组织内所有团队赋能。

以下六部分框架将帮助您设计数据战略，培育可在全业务范围内规模化应用的 AI，助力您实现业务目标。