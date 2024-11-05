数字身份和凭证区块链

根植于信任，由您安全管理。 凭借 IBM 区块链自信满满地在数字世界中遨游
如果身份证明和证书能够实现数字化，例如以疫苗接种卡、学历证明、职业许可证、工作证等形式出现，那么人人都能更加轻松地使用。 但这种高度私人的信息必须保持隐私和安全。
政府，企业和教育机构正在转向区块链，将其视为一种久经考验的方式，能够实现安全可信的基础架构，并且改善服务。
通过区块链技术，身份信息在几秒钟内即可审计、跟踪和验证。 个人可以策划个人档案，控制数据共享。 发行方可以轻松地与他人连接，并提供几乎即时的凭证验证。 所有参加者通过信任平台进行授权。
基于区块链的平台控制基础架构和安全，无需暴露任何用于生成证书的数据。 只有获得许可的网络参与者才能访问，并且所有的操作和业务流程都防篡改，永久捕获为区块链交易。
基于开放标准和互操作性的指导原则，IBM 基于区块链的随时可用产品与全球范围内的凭证解决方案一同效力。 这简化了证书共享，构建了从钱包到钱包，再到企业系统的信任链。 创建解决方案或连接现有网络。 使用您选择的工具自定义网络。
无论您处于区块链之旅的哪个阶段，IBM 都可以帮助您迈出正确的下一步。 了解如何开始使用 IBM Blockchain。
利用行业领先的专业知识并找到更短的创新路径。 受益于加入已建立的网络或与专家一起建立和扩展您自己的网络。
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