数字身份和凭证区块链

基于开放标准和互操作性的指导原则，IBM 基于区块链的随时可用产品与全球范围内的凭证解决方案一同效力。 这简化了证书共享，构建了从钱包到钱包，再到企业系统的信任链。 创建解决方案或连接现有网络。 使用您选择的工具自定义网络。