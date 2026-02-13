统一安全、合规性和弹性，从容自信地保护您最关键的数据和进行扩展
将信任、安全与透明度嵌入您运营的每个部分，涵盖数据、应用和 AI，让您能够快速且从容自信地进行创新。确保数据、模型和访问等每个层面都受到治理并获得安全保障，使企业能够自信地扩展 AI，同时不损害合规性或控制力。
IBM® watsonx.governance 是一款一站式自动化工具包，可用于治理 IBM watsonx 平台上的生成式 AI 和机器学习 (ML) 模型。
避免返工，缩短审批周期，统一指标并加速任何模型在任何平台上的安全部署。
通过对身份、数据和 AI 进行实时治理，实现合规与领先框架映射的自动化。
采用开放、统一的身份与密钥管理基础 — 在不影响敏捷性的前提下实施零信任策略。
洞悉易受攻击的算法，减少遭受“先收集，后解密”攻击的暴露风险。
IBM watsonx.governance 助力在整个生命周期中对企业 AI 进行治理、监控与保护，了解风险、安全和合规性，从而负责任地大规模部署 AI，包括来自任何平台的模型和智能体。
IBM Vault 通过加密敏感数据和基于身份的门控访问，对机器身份进行管理。借助 Vault，您可以集中定义可信身份、执行策略并保护机密、证书、密钥和数据。
IBM® Verify 通过安全、顺畅的 IAM 应对混合挑战，从而简化身份验证并增强身份架构，且不会给管理员增加负担。
IBM® Guardium 可保护关键的企业数据免受现有和新出现风险的威胁，无论其位于何处。
* Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究咨询机构的观点，不应被解释为事实陈述。Gartner 对本研究不作任何明示或暗示的担保，包括对适销性或特定用途适用性的任何担保。