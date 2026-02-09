子容量常见问题解答合规性

1. IBM 是否有权对客户进行审计？

是的，根据 Passport Advantage 或 Passport Advantage Express 协议的条款，IBM 有权对客户进行审计。

2. IBM 如何确定客户是否遵守子容量条款和条件？

客户需自行负责遵守子容量条款和条件。IBM 保留对客户使用 IBM 软件产品进行审计以验证合规性的权利。每个客户的情况均独一无二，因而审计方法将根据特定于这些环境的合规性进行调整。

3. 如果客户在未先添加许可授权的情况下通过增加额外的处理器核心来增加可用容量，会怎样？

客户将不合规。我们的许可条款要求客户在增加处理器核心容量前必须获得许可权限，以达到合规标准。IBM 将要求自增加额外处理器核心容量之日起支付额外处理器核心所需的许可证（包括软件订阅和支持的追溯保障）。

4. 如果客户在单个分区中运行某一产品的多个实例或软件包，会如何计算核心？

所许可的核心数量取决于可用于 IBM 软件的处理器核心容量。从许可的角度来看，一个分区可以运行产品任意数量的“实例”或“包”（并非法律定义的术语），我们不会计算该产品的这些多个实例 - 我们只根据分配给该分区且该产品可用的最大（峰值）处理器核心发放许可。如果实例数量导致分区容量增加，ILMT 将捕捉“高水位线”，以确保客户遵守我们的条款。

5. IBM 许可是否允许宽限期和/或定期“校准”以达到合规要求？

不允许，IBM 许可条款不提供宽限期以进行“校准”。此外，PVU 许可条款并非基于“使用”。无论是完整容量还是子容量 PVU 许可条款，都要求在部署或增加服务器/服务器集群（完整容量）或分区（子容量）的处理器核心容量之前，确定该容量的最大（峰值）容量。IBM License Metric Tool 持续监控客户的虚拟化服务器环境，并按软件产品和分区报告 PVU 的这一“高水位线”。这使得客户能够将 ILMT 报告输出的产品总数与其许可证 PoE 库存进行比较，以确认其合规性

6. 目前是否需要一种工具来跟踪子容量许可证的使用情况？

是的，现在需要使用 IBM License Metric Tool（或 IBM BigFix 库存、Flexera One with IBM Observability IT 资产管理 或 Flexera One IT 资产管理）才能获得子容量许可。