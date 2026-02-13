混合基础设施管理软件

IBM® Apptio 通过自动执行财务和运营数据的摄取和结构化，为组织提供可见性和数据驱动的洞察，从而帮助组织在 IT 财务管理和管理复杂的混合 IT 环境方面取得成功，以管理和优化 IT 支出，并展示其商业价值和影响。