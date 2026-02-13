混合基础设施管理软件

从容自信地实现混合云现代化和管理
统一基础设施管理、安全自动化、可观测性与成本管理，以加速交付、降低风险并优化任何环境下的性能。这种生命周期驱动的方法使组织能够自信地进行现代化改造、高效运营，并在混合云和 AI 投资方面实现更快、可衡量的回报。
统一的自动化方法通过突破混合环境的分散障碍，充分释放 AI 的潜力。了解 HashiCorp Terraform 与 Vault、Red Hat Ansible 与 OpenShift 以及 IBM Hybrid Cloud Mesh 如何协同工作，在多个云端安全地调配、配置和连接可移植的 AI 工作负载。
借助策略驱动的混合基础和自助式开发者体验，简化跨云的自动化和治理。
通过将密钥管理、策略验证和持续合规嵌入基础设施生命周期，实现跨混合云的零信任自动化。
获取混合云支出的实时洞察，以优化性能并将投资决策与业务成果挂钩。
统一身份与密钥管理，在不影响敏捷性的前提下，在整个组织内实施零信任。
优化混合云性能和弹性，以满足 SLA 并支持企业级工作负载。
确保跨区域和云平台的应用可用性和弹性，以支持实现业务连续性。
IBM Terraform 支持您借助系统化平台方案，自动执行基础设施配置和管理。从云服务到本地数据中心，在所有基础设施中以标准化、一致的持续工作流对基础设施和策略进行编码、共享、版本控制和执行。
IBM Vault 通过规模化管理密钥、凭据和加密，为混合基础设施提供集中式信任层。它为自动化和智能体式基础设施工作流提供基于身份的即时访问 — 将信任嵌入系统运行方式中，而不仅仅是用户访问系统的方式。
IBM Cloudability 将可见性和财务问责制引入公有云基于消耗量的可变支出模式，助力实现云投资回报的商业价值最大化。
IBM® NS1 Connect 托管 DNS 服务提供有弹性、快速的权威 DNS 连接，以防止出现网络中断。
Red Hat OpenShift 助力组织运用云原生实践进行创新、加速应用开发并推动增长。凭借灵活的部署与消费选项，Red Hat OpenShift 支持跨混合云实现一致且高效的开发体验，并符合注重安全的现代应用平台要求与实践。
Red Hat Ansible Automation Platform 通过在企业每个角落实现更高效、弹性和互联的运营，实现 IT 转型。它是一个可信的单一解决方案，用于大规模编排关键工作流，同时支持任何混合云环境中的自动化用例，以整合团队与流程并确保合规。
IBM® Apptio 通过自动执行财务和运营数据的摄取和结构化，为组织提供可见性和数据驱动的洞察，从而帮助组织在 IT 财务管理和管理复杂的混合 IT 环境方面取得成功，以管理和优化 IT 支出，并展示其商业价值和影响。
IBM® Kubecost 助力您的 DevOps 团队跟踪云和 Kubernetes 支出，优化基础设施成本并遵循策略指南，实现高效且合规的交付，同时绝不阻碍创新。
* Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究咨询机构的观点，不应被解释为事实陈述。Gartner 对本研究不作任何明示或暗示的担保，包括对适销性或特定用途适用性的任何担保。