利用智能体与应用自动执行工作并推动做出更智能的决策
在数周而非数年内，将分散的 AI 应用转化为可衡量的商业价值 — 借助一个开放、混合的编排层，统一智能体、自动化技术与工作流，推动安全、企业范围内的生产力提升。
通过编排化复杂为清晰，并与任何 AI 智能体、助手、工作流程或数据协同工作，而这意味着无需淘汰和更换，也不会造成供应商锁定，从而提高整个企业的生产力。
将 AI 智能体与您现有的工作流、数据及自动化技术相统一。通过 AgentOps 观察、评估并优化性能。
通过可接入人力资源、销售、IT、财务和客户服务等现有工作流的 AI 智能体，将团队从重复性工作中解放出来。
借助智能体式 AI、情境智能和设计治理，推进软件开发生命周期。
通过自动执行关键财务规划流程，从缓慢、手动规划转向快速的 AI 驱动决策。
通过端到端支持加速应用现代化，提高代码理解能力，保留业务逻辑并减少对稀缺专业知识的依赖。
在任何渠道（网络聊天、电话、短信和社交应用）上，通过流畅、自然、类人的对话以及多模态 AI 智能体，提供快速、一致的支持，实现与真人客服的无缝交接和完整上下文传递。
即时访问经过验证和优化的模型库，智能体可在此基础上进行构建，以实现更高效的分布式推理。
IBM watsonx Orchestrate 充当多智能体、多工具的监督者，能够编排由任何技术（IBM、第三方或开源）构建的智能体，并与工作流、自动化技术和数据系统协同工作。
