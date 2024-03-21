2023年4月 电信运营不仅仅是连接：利用物联网支付和数据交换平台释放跨行业价值 在电信运营商的 CTO 看来，物联网在助力其组织转型为科技公司方面极具潜力和吸引力。电信运营商可以超越连通性，助力千行百业释放物联网数据的价值。

2021年8月 新型互联资产模式 随着我们逐渐走出危机应对模式，世界各地的企业都以一种完全有别于以往的新常态“重新开放”。企业需要重新思考哪些工作确实需要在哪里完成，以及如何使整个工作流程变得更智慧。

2021年3月 致胜产业互联网经济：构建产业互联网的三大关键要素 产业互联网需要提出行业标准才能形成行业共识，达到规模化效应。对于企业用户需要打造个性化的方案，建立生态粘性。

2020年6月 工业物联网安全之交通运输行业：降低风险，建立弹性 特定的安全控制措施和基于 AI 的实践可帮助企业调整预防、检测和响应能力，更有效地做好准备，快速应对与 IIoT 相关的网络攻击，缓解攻击影响并快速从中恢复。

2020年6月 工业物联网安全之旅游行业：保护旅游运营安全 许多旅游服务提供商采用工业物联网 (IIoT) 解决方案来管理复杂的运营，但在旅游公司中，仍有三分之一的网络安全事件与 IIoT 有关。企业需要采取充分的保护措施，避免遭受网络攻击。

2020年6月 为何边缘计算成为企业的重投领域 — 从边缘获得洞察 边缘计算可以提高数据分析速度，减少相关限制，从而为获得更深入的洞察、实现更快的响应速度和打造更卓越的客户体验创造机会。

2019年7月 避免打印管理永久退出历史舞台：制定超越纸张的战略 MPS必须扩展基于人工智能(AI)、与物联网(IoT)连接的办公设备和生产力解决方案。合适的数字战略可以帮助MPS企业提供云计划、服务器管理、帮助台、应用以及其他有助于提高生产力的服务。

2020年1月 扩展现实如何重塑商业环境：重塑品牌形象和客户体验 随着智能手机、AI、IoT 和 5G网络的飞速发展，扩展现实 (XR) 发展迅速。要顺利应用 XR，单单充实现有体验已远远不够。企业必须重塑客户体验战略。

2019年8月 成就数字赢家的六大关键战略：AI 驱动型运营模式的威力 最繁荣的数字公司积极利用 AI，率先尝试用数字技术探索前沿领域，成为数字赢家。

2019年4月 超越数字统治地位：“平台之平台”战略正在崛起 随着平台在各个行业日益占据主导地位，企业须通过 “平台之平台”战略来获得自身竞争优势。

2019年2月 5G 如何引发电子行业革命：5G 技术成就下一代制造革命和自动驾驶汽车 5G 技术的到来不仅能提高全球智能手机的下载速度。在电子企业看来，5G 技术有望到 2030年，释放 300亿物联网设备的巨大潜能。

物联网+ 本书收录了 IBM 商业价值研究院在物联网领域的最新研究成果，它们将带你探索物联世界：物联网到底是什么？物联网将带来怎样的经济变化？物联网对全球的企业和公共机构将产生何种影响？

电子行业的工业物联网 电子设备充当用户数字体验的通道，在云中无缝启用和更新。而业界数字设备的成功也带来了新的挑战。

关注公用事业网络安全缺陷：从东拼西凑防线，转变为成竹在胸，安心无忧 70%的公用事业企业打算部署工业物联网技术，但他们对工业物联网安全技术至多只是泛泛了解。

汽车行业工业物联网 汽车企业已经实施了工业物联网技术，但没有充分评估风险。汽车企业要提升网络安全能力，持续发现和预防风险。

充满威胁的网络 物联网可以提高生产力和解决问题，但不能成为网络的威胁。企业需注意加强防范网络的风险。

智能互联：借助智能物联网重塑企业 随着万物互联互通，企业从互联设备中采集数据，通过基于人工智能的应用利用这些数据，达到全新的运营水平。

保险业的颠覆大潮：物联网时代已到来 物联网可能成为保险业的颠覆性力量，先行一步的企业如果能够抓住这个机遇，就能建立牢不可破的竞争优势。

物联商业设计业务模式 随着物联网的普及以及嵌入式连通和智能成本的降低，企业更加关注如何在物联网环境中赢得竞争。

物联经济：从物联网中获取新价值 随着从物联网到物联经济的逐渐转变，所有行业都面临着巨大的经济增长和进步机遇。