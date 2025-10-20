供应链

对供应商的环保要求

 

自 2010 年以来，IBM 一直要求其一级供应商维护管理系统，以履行其社会和环境责任。公司的目标是帮助其供应商培养自己的能力，以便在此领域取得成功。总之，IBM 要求供应商：

  • 定义、部署和维持一个管理系统，以解决其运营与员工、社会和环境之间的交叉问题。
  • 衡量性能并设定自愿、可量化的环境目标，涵盖废物、能源和温室气体排放等领域。
  • 公开披露与这些自愿环境目标相关的结果以及其他运营方面的环境信息。
  • 进行自我评估和审计，以及对管理系统的管理评审。
  • 将这些要求传达给供应商：凡是其提供的产品、部件和/或服务对 IBM 业务具有实质影响的，均需遵循这些规定。

2021 年， 我们对来自排放密集型业务领域（物流、航空、酒店、生产和 技术产品） 的主要供应商提出了额外要求，要求其针对范围 1 和范围 2 温室气体排放设定减排目标， 并与联合国政府间气候变化专门委员会的 科学建议保持一致。 截至 2024 年底，98% 的供应商 已经设定此类目标，我们将继续与 剩余 2% 的范围内供应商保持联系， 并将跟踪其目标设定过程的完成情况。 

去年，我们举办了第三届年度可持续发展 领导力研讨会。该研讨会主题为“水资源 管理”，讨论了全球水资源紧张地区日益增长的 水资源需求。研讨会 汇集了不同的供应商群体，包括 制造商、物流提供商、设施服务 提供商、酒店和航空公司。作为此次活动的一部分， 我们 表彰并庆祝了 几家在水资源管理方面表现出卓越战略和成果的供应商所取得的成就。

为了进一步评估供应商的可持续发展绩效， 并让供应商参与进来以不断改进，我们在 2024 年部署了一个第三方解决方案， 该解决方案增强了我们之前的尽职调查实践， 并有助于推动供应链实现 温室气体减排目标和其他 可持续发展目标

供应商环境评估

根据 IBM 与对环境负责的供应商开展业务的长期承诺，并作为全球环境管理体系的一部分，IBM 会对符合以下条件的供应商进行环境评估：

  • 在对环境有重大影响的非 IBM 地点提供服务（包括但不限于 IBM 指定使用化学品的使用、维修和再制造服务）；
  • 提供危险废物处理和/或处置服务；
  • 循环利用和/或回收报废 IT 产品；或
  • 提供 IBM 使用的 延伸生产者责任 (EPR) 解决方案。

这些供应商在与 IBM 签订合同之前以及之后大约每三年进行一次评估，以确保运营和良好的环境实践继续符合 IBM 的要求。 评估范围包括：

  • 设施运营活动、功能和服务；
  • 建立并维护环境管理体系；
  • 许可证、执照、其他适用的监管要求和合规控制；以及
  • 环境责任和财务保障。

根据 IBM 的废物管理计划，危险废物会尽可能在危险废物产生地所在的国家或地区由 IBM 批准的设施进行处理、回收或处置。IBM 不会从美国或任何其他国内有合适处理设施的国家出口危险废物。

如果某个国家或地区没有供应商符合 IBM 关于危险废物或产品处理的环境要求，则 IBM 运营产生的废物会被运往可以满足这些要求的其他国家或地区的设施。此类运输应符合国家或地区的法律法规，以及《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》等国际条约。

尽管这种情况很少见，但有时会出现无法就地处理废物的情况，并且由于法律要求，不得运送给其他国家/地区经 IBM 批准的供应商。在这种情况下，IBM 将在法律允许的情况下，将废物和产品报废材料储存在适当管理的储存 设施中，直到找到合适的处理设施。
供应商行为准则

IBM 是责任企业联盟 (RBA) 的创始成员之一，这是一个非营利性行业组织， 支持其成员努力持续改进公司以及上游供应链的社会、环境和道德责任。 我们要求一级硬件、软件和服务供应商（以及 IBM 的内部运营部门）遵守《责任企业联盟行为准则》，其中包含有关劳工、健康与安全、环境要求、道德和管理体系的规定。《责任企业联盟行为准则》是我们要求供应商遵守的社会与环境管理体系标准的基础。

