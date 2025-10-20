自 2010 年以来，IBM 一直要求其一级供应商维护管理系统，以履行其社会和环境责任。公司的目标是帮助其供应商培养自己的能力，以便在此领域取得成功。总之，IBM 要求供应商：

定义、部署和维持一个管理系统，以解决其运营与员工、社会和环境之间的交叉问题。

衡量性能并设定自愿、可量化的环境目标，涵盖废物、能源和温室气体排放等领域。

公开披露与这些自愿环境目标相关的结果以及其他运营方面的环境信息。

进行自我评估和审计，以及对管理系统的管理评审。

将这些要求传达给供应商：凡是其提供的产品、部件和/或服务对 IBM 业务具有实质影响的，均需遵循这些规定。

2021 年， 我们对来自排放密集型业务领域（物流、航空、酒店、生产和 技术产品） 的主要供应商提出了额外要求，要求其针对范围 1 和范围 2 温室气体排放设定减排目标， 并与联合国政府间气候变化专门委员会的 科学建议保持一致。 截至 2024 年底，98% 的供应商 已经设定此类目标，我们将继续与 剩余 2% 的范围内供应商保持联系， 并将跟踪其目标设定过程的完成情况。

去年，我们举办了第三届年度可持续发展 领导力研讨会。该研讨会主题为“水资源 管理”，讨论了全球水资源紧张地区日益增长的 水资源需求。研讨会 汇集了不同的供应商群体，包括 制造商、物流提供商、设施服务 提供商、酒店和航空公司。作为此次活动的一部分， 我们 表彰并庆祝了 几家在水资源管理方面表现出卓越战略和成果的供应商所取得的成就。

为了进一步评估供应商的可持续发展绩效， 并让供应商参与进来以不断改进，我们在 2024 年部署了一个第三方解决方案， 该解决方案增强了我们之前的尽职调查实践， 并有助于推动供应链实现 温室气体减排目标和其他 可持续发展目标。