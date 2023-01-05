可观测性的优势
总体而言，通过借助可观察性深入了解系统功能，可以更轻松地理解、监控、更新和修复您的 IT 系统。但是，可观察性还有其他更加独立的优点：
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可观测性工具能够发现企业可能从未确认或想过需要监视的情况，然后跟踪它们与特定性能问题的关系，并提供上下文信息确定根本原因，从而加快解决问题的速度。此外，可观测性平台通过集中式可视化仪表板提供直观、按需的报告，使用户能够轻松获取洞察分析并做出数据驱动的决策。
在软件开发过程的早期阶段，借助可观察性，开发运维团队能够在新代码进入应用程序生命周期以影响最终用户体验之前识别并修复新代码中的问题。
随着规模的扩大，可观察性将继续为您带来益处。例如，企业可在 Kubernetes 集群配置中指定检测和数据汇总，并从集群启动时开始收集遥测数据，直至集群关闭。
通过与智能运维、机器学习和自动化相结合，可观察性可以根据系统输出预测问题，然后在无需人工干预的情况下解决问题，这是一种自我修复的应用程序基础架构。此类功能可最大程度地减少停机时间、中断和故障点，为开发运维和其他团队腾出时间，并提高整体 IT 效率。
鉴于这些优点，可观察性成为各个业务部门的重要工具，如以下用例所示。
通过可观察性工具优化数十亿的任务关键型文件传输。
ExaVault 的软件解决方案每年为 Disney、Adobe、Xerox 和 Zillow 等客户实施 20 亿次文件传输。对于此类客户，即使是一秒钟的停机时间也意味着数据传输双方都会发现自己突然缺乏做出业务决策所需的重要数据。正如首席执行官 (CEO) David Ordal 所解释的那样，“如果我们出现故障，我们的客户就会开始损失资金。”
通过实施 IBM Instana®，ExaVault 能够监控 API 性能以及执行错误跟踪、调试和警报。这种更快的用户友好型可视化效果使平均修复时间 (MTTR) 缩短 56.6% 并实现 99.99% 的可用性。
借助可观察的微服务和容器资源，将潜在雇员与雇主联系起来。
PathMotion 是一个基于云的人才招聘和雇主品牌平台，在从本地单一应用程序实现现代化并迁移到云时开始可观察性之旅。该公司需要一个同样现代的可观察性和监控解决方案，能够跟上容器化微服务新发现的速度和复杂性。
通过实施 Instana，PathMotion 能够自动可视化和监控在 Kubernetes 等容器编排平台上运行的微服务架构和软件的性能。这样，该公司就可以淘汰 10% 的虚拟机，在其他地方部署更多资源，同时还能在资源紧张时设置警告。
“能够衡量我们的微服务交互效果并了解我们平台中所有组件之间连接的性能变得至关重要。”
——迈赫迪·马福迪
，PathMotion 开发运营工程师
通过可观察性的实时可视化效果破解未知的系统问题。
作为绩效管理解决方案开发商，Rebendo AB 专注于创建定制的详细仪表板，使用户能够更好地了解内部 IT 和网络运营。但是，该公司的许多客户会在遇到 IT 问题时报告问题，但无法发现造成问题的原因。
因此，Rebendo 于 2021 年年初推出了一项新服务 Rebendo Insight，旨在提供对应用程序流程的全面实时监控并促进更顺畅的操作。此新解决方案为用户提供集中式管理仪表板，而 IBM Instana 提供云引擎，支持用户实时观察、监控和解决应用程序或服务问题。
Rebendo Insight 提供的实时监控功能可以提高效率并更快地解决问题，这种洞察分析的粒度（每秒更新）能够为 Rebendo 提供优于竞争对手的关键优势。
提高系统洞察，确保提高全国行为医疗保健的可靠性。
作为美国最大的非营利性组织之一，Devereux 高级行为健康中心在不断发展的行为医疗保健领域提供服务、洞察分析和领导力，依靠医生、教育工作者和其他援助者团队之间持续的信息共享与合作，为有情绪、行为或认知差异的人提供帮助。
因此，当面临事件跟踪和电子健康记录 (EHR) 系统的挑战时，Devereux 实施了 IBM SevOne® Network Performance Management 软件，旨在提高系统洞察并确保增加可靠性。这使得在影响最终用户之前，可以主动检测大约 40% 的问题，每个 SAN 容量问题可节省 3 小时的停机时间。
“以前，我们花了大量时间试图找出问题所在。我们失去了机会，因为我们的精力都花在了寻找根本原因上。现在，我们有了更多的洞察。”
-Tom Shurer
Devereux 高级行为健康信息资源副总裁