PathMotion

借助可观察的微服务和容器资源，将潜在雇员与雇主联系起来。

PathMotion 是一个基于云的人才招聘和雇主品牌平台，在从本地单一应用程序实现现代化并迁移到云时开始可观察性之旅。该公司需要一个同样现代的可观察性和监控解决方案，能够跟上容器化微服务新发现的速度和复杂性。

通过实施 Instana，PathMotion 能够自动可视化和监控在 Kubernetes 等容器编排平台上运行的微服务架构和软件的性能。这样，该公司就可以淘汰 10% 的虚拟机，在其他地方部署更多资源，同时还能在资源紧张时设置警告。

“能够衡量我们的微服务交互效果并了解我们平台中所有组件之间连接的性能变得至关重要。”

——迈赫迪·马福迪

，PathMotion 开发运营工程师

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